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MEB MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMASI SON DAKİKA | Okullarda oyun günü nedir, katılım zorunlu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı müfredat değişikliği ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Bakan Yusuf Tekin müfredat değişikliğinin ilk uygulamasını duyurdu. Okullarda bir gün oyun günü yapılmasına karar verildiği açıklandı. Peki, oyun günü nedir, katılım zorunlu mu? MEB müfredat değişikliği son dakika detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2024 Pazartesi 20:00 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2024 Pazartesi 20:10
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MEB MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMASI SON DAKİKA | Okullarda oyun günü nedir, katılım zorunlu mu?

MEB SON DAKİKA MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİ | Öğrencilerin kendilerini gerçekleştirebilmesi için sosyal faaliyetlere dikkat çeken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin müfredat değişikliği ile ilgili ilk uygulamayı duyurdu. Okullarda haftanın bir günü oyun günü yapılacağını açıklayan Bakan Tekin, merak edilen detayları açıkladı. Okullarda oyun günü nedir, katılım zorunlu mu? İşte yanıtı...

OKULLARDA OYUN GÜNÜ NEDİR?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okullarda haftanın bir günü oyun günü uygulamasına geçileceğini duyurdu. Buna göre okullarda bir gün sosyal faaliyetler ve oyun için ayrılacak bu günde ders işlenmeyecek. Öğrencilerin okulu sevmesi ve kişisel gelişimlerini tamamlayabilmesi için fırsat tanınacak.

Ancak bu günler ders işlenmiyor diye tatil olduğu anlamına gelmeyecek. Devamsızlık yoklaması yine alınacak. Yani öğrenciler bu sosyal faaliyetlere katılmak durumunda olacak.

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