Haberler Haberler YDS/1 SORU VE CEVAPLARI 2024 | ÖSYM YDS İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca, Rusça soru kitapçığı ve cevap anahtarı

YDS/1 SORU VE CEVAPLARI 2024 | ÖSYM YDS İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca, Rusça soru kitapçığı ve cevap anahtarı

2024 YDS/1 bu yıl 24 Mart Pazar günü gerçekleştirildi. Sınava katılan adaylar birbiriyle yarışırken YDS soru kitapçığı ve cevap anahtarının ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. ÖSYM tarafından sınavın ardından adayların erişimine açılacak olan YDS/1 soru kitapçığı ve cevap anahtarlarını YDS İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca, Rusça sınavları için haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2024 Pazar 09:00 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2024 Pazar 09:30
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YDS/1 SORU VE CEVAPLARI 2024 | ÖSYM YDS İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca, Rusça soru kitapçığı ve cevap anahtarı

YDS/1 SORU VE CEVAPLARI 2024 | ÖSYM tarafından her yıl 3 kez düzenlenen Yabancı Dil Sınavı'nın (YDS) ilki 24 Mart Pazar günü yapıldı. Sınava katılan adaylar birbirleriyle yarışırken sınavın ardından soruları ve cevaplarını kontrol etmek isteyen adaylar, arama motorlarında ÖSYM YDS/1 soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

ÖSYM YDS/1 SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

24 Mart Pazar günü yapılan YDS sınavı, aynı gün saat 13.15'te tamamlandı. Sınavın ardından YDS soru kitapçığı ve cevap anahtarının aynı gün içinde açıklanması bekleniyor. Konuya ilişkin ÖSYM tarafından açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

YDS/1 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan sınav takvimine göre; 24 Mart tarihinde düzenlenen YDS/1 sınavının sonuçları, 25 Nisan tarihinde adayların erişimine açılacak.

ÖSYM'nin düzenlediği YDS sınavlarında, soru kitapçığı ve cevap anahtarının yalnızca yüzde 10'u erişime açılmaktadır.

2024 YDS/1 İNGİLİZCE SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

2024 YDS/1 ALMANCA SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

2024 YDS/1 ARAPÇA SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

2024 YDS/1 FRANSIZCA SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

2024 YDS/1 RUSÇA SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

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