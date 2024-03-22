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YDS NE ZAMAN? | 2024 YDS/1 ayın kaçında, hangi gün? Saat kaçta başlıyor, bitiyor? Kaç soru, kaç dakika sürecek?

ÖSYM tarafından düzenlenen Yabancı Dil Sınavı (YDS) için geri sayım sürüyor. Her yıl 3 kez gerçekleştirilen ve binlerce adayın katılım gösterdiği sınav, İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça dillerinde yapılıyor. Peki YDS ne zaman? 2024 YDS/1 ayın kaçında, hangi gün? Saat kaçta başlıyor, bitiyor? Kaç soru, kaç dakika sürecek? Detaylar ve tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2024 Cuma 12:40 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2024 Cuma 12:40
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YDS NE ZAMAN? | 2024 YDS/1 ayın kaçında, hangi gün? Saat kaçta başlıyor, bitiyor? Kaç soru, kaç dakika sürecek?

YDS NE ZAMAN? | ÖSYM tarafından her yıl üç kez düzenlenen YDS'nin bu yıl yapılacak ilk oturumunda geri sayım sürüyor. Binlerce adayın kariyerinde ilerleme kaydetmek, akademik kariyer yapmak veya kendini geliştirmek için katıldığı Yabancı Dil Sınavı hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki YDS ne zaman? 2024 YDS/1 ayın kaçında, hangi gün? Saat kaçta başlıyor, bitiyor? Kaç soru, kaç dakika sürecek? İşte merak edilenler...

2024 YDS/1 AYIN KAÇINDA, HANGİ GÜN?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayımlanan sınav takvimine göre, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı olan 2024-YDS/1, 24 Mart Pazar günü yapılacak.

👉2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1) Kılavuzu için TIKLAYIN👈

2024 YDS/1 SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR?

Bu yılın ilk Yabancı Dil sınavı 2024/YDS-1, saat 10.15'te başlayacak. 83 farklı sınav merkezinde eş zamanlı olarak yapılacak sınav, saat 13.15'te sona erecek.

2024 YDS/1 KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Yabancı Dil sınavı'nda adaylara okuma, dinleme ve dilbilgisi becerilerini ölçen 80 soru sorulacak. Yanlış cevapların doğruları götürmediği sınav, 180 dakika (3 saat) sürecek.Sınavda ek süre verilmesine uygun bulunan engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecekler.

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2024 YDS/1 SALONA SON GİRİŞ SAATİ KAÇ?

Saat 10.15'te başlayacak olan sınav için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

2024 YDS/1 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı sonuçları, 25 Nisan 2024 tarihinde adayların erişimine açılacaktır.

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