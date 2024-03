DOWN SENDROMU GÜNÜ MESAJLARI 2024 | 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü

DOWN SENDROMU FARKINDALIK GÜNÜ MESAJLARI 2024 | Down sendromu, bireylerin normal kromozom sayısından bir fazla olan 21. kromozom çiftinde bir ek kromozomun bulunması sonucu ortaya çıkan genetik bir durumdur. Bu durum, bireylerde bilişsel ve fiziksel gelişimde belirgin farklılıklara yol açabilir. Down sendromu farkındalık günü, Down sendromlu bireylerin haklarını ve yaşamlarını kutlamak, toplumda kabul ve anlayışı artırmak için bir fırsattır. İşte 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü mesajları...

DOWN SENDROMU FARKINDALIK GÜNÜ MESAJLARI 2024

Down sendromlu bireyler, dünyamızın renklerinden biridir. Bugün, onların gücünü, sevgisini ve benzersizliğini kutluyoruz. Onların hayatımızdaki değerini ve katkılarını takdir edelim. Herkesin kucaklandığı ve kabul gördüğü bir dünya için çaba gösterelim.

Bugün herkesin benzersizliğini ve değerini kutluyoruz. Farklılıkların bizi bir araya getirdiğini hatırlayalım ve toplumda herkesin eşit haklara sahip olduğunu savunalım.

Farklılıklarımız bizi zenginleştirir ve her birimizin benzersiz olduğunu hatırlatır. Herkesin sevgiye, saygıya ve eşit fırsatlara layık olduğunu unutmayalım.

Down sendromlu bireyler, dünyamızın renklerinden biridir. Bugün, onların gücünü, sevgisini ve benzersizliğini kutluyoruz. Onların hayatımızdaki değerini ve katkılarını takdir edelim. Herkesin kucaklandığı ve kabul gördüğü bir dünya için çaba gösterelim.

Bugün, Down sendromu farkındalık gününde, hepimizin birbirimize destek olması ve farklılıkları kucaklaması gerektiğini hatırlıyoruz. Her bireyin benzersiz olduğunu ve herkesin aynı sevgi, saygı ve fırsatlara layık olduğunu unutmayalım.

Bugün Down Sendromu Farkındalık Günü! Farklılıkları kucaklayalım, herkesin değerli olduğunu kutlayalım ve her bireyin eşit haklara sahip olduğunu hatırlayalım.

Down sendromlu bireylerin hayatlarımıza getirdiği sevgi, neşe ve öğretilerle bugün gurur duyuyoruz. Onların güçlü ruhunu ve azmini kutlayalım ve onlara daha anlayışlı bir dünya sunmak için çaba gösterelim.

Her bireyin sevgiye ve kabule ihtiyacı vardır. Farklılıkları kutlayalım ve hep birlikte daha kapsayıcı bir dünya inşa edelim.

DOWN SENDROMU NEDİR?

Down sendromu, genetik bir farklılık, bir kromozom anomalisidir. En basit anlatımı ile sıradan bir insan vücudunda bulunan kromozom sayısı 46 iken Down sendromlu bireylerde bu sayı üç adet 21. kromozom olması nedeniyle 47 olmaktadır. Down sendromu tedavi edilmesi gereken bir hastalık değil, genetik bir farklılıktır. Hücre bölünmesi sırasında yanlış bölünme sonucu 21. kromozom çiftinde fazladan bir kromozom yer alması ile meydana gelir. Down sendromuna sebep olduğu bilinen tek etmen hamilelik yaşıdır, 35 yaşüstü hamileliklerde risk artar. Ancak genel olarak genç kadınlar daha fazla bebek sahibi olduğundan Down sendromlu çocukların %75-80'i genç annelerin bebekleridir. Ülke, milliyet, sosyo-ekonomik statü farkı yoktur. Ortalama her 800 doğumda bir görülür. Tüm dünyada 6 milyon civarında Down sendromlu birey yaşamaktadır. Türkiye'de tam bir veri yok ama yaklaşık 70.000 Down sendromlu kişi olduğu tahmin ediliyor. Hafif veya orta seviye zihinsel ve fiziksel gelişim geriliğine sebep olur.

47 KROMOZOM NASIL OLUR?

İnsan vücudunu oluşturan kromozomların 23 tanesi anneden, 23 tanesi ise babadan gelmektedir. Down sendromunda 21. kromozom 2 değil 3 adet olmaktadır (Bu sebepten dolayı Down sendromu Trisomy 21 diye de bilinmektedir). Bunun sonucu olarak toplam kromozom sayısı 46 değil 47 olmaktadır.