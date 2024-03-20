FED FAİZ KARARI SAAT KAÇTA? | Dolar ve altında FED heyecanı - İşte beklenti ve tahminler

FED FAİZ KARARI MART 2024 | ABD ekonomisindeki gelişmelere ve enflasyon, işsizlik oranları gibi makroekonomik göstergelere göre alınan FED faiz kararı, ABD piyasalarının yanı sıra dünyada evrensel para birimi olan doları da etkilediğinden tüm dünyada merakla bekleniyor. Amerika'da geçtiğimiz dönem FED Açık Piyasa Komitesi (FOMC) faiz oranını değiştirmeyerek, 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Peki FED faizi ne zaman açıklanacak? 2024 Mart ABD Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte beklenti anketi ve tahminler...

2024 MART FED TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

FED faiz kararı toplantısı 19 - 20 Mart 2024 tarihlerinde olacak. Faiz kararı 20 Mart Çarşamba günü saat 21.00'de duyurulacak.

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FED FAİZ KARARI BEKLENTİ VE TAHMİNLER

Analistler, hafta içinde ABD'de açıklanan hem tüketici hem de üretici enflasyonunun tahminleri aşmasıyla Fed'in yılın ilk yarısında faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik ihtimallerin zayıfladığını söyledi.

Para piyasalarında, Fed'in 19-20 Mart'ta gerçekleştireceği para politikası toplantısında, faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, bankanın faiz indirimine başlama ihtimali mayısta yüzde 7 ve haziranda yüzde 59 ile fiyatlanıyor. Gelecek hafta bankanın faiz kararının ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmelerin önemini vurgulayan analistler, bankanın ekonomiye ilişkin projeksiyonları ve politika faizine ilişkin üyelerin beklentilerinin yer aldığı "dot plot" grafiğinin de yatırımcıların odağına yerleştiğini belirtti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, 2021'de enflasyonunun "geçici" olduğunu söylediği için pişmanlık duyduğunu ifade ederek, ülkedeki enflasyona "en büyük katkıyı" sunan kalem olan kira maliyetlerinin bu yıl düşmesini beklediğini ve kira oranlarındaki değişikliklerin TÜFE'ye yansımasının biraz zaman aldığını belirtti.

Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel ekonomiye ilişkin büyüme beklentisini bu yıl için 0,3 puan artırarak yüzde 2,4'e yükseltti.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi haftayı yaklaşık 20 baz puan artışla 4,30'den tamamladı. Altının ons fiyatı da haftayı yüzde 0,86 azalışla 2 bin 158 dolardan kapattı. Dolar endeksi ise geçen hafta önceki kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 103,4 seviyesine çıktı.

İsrail-Filistin çatışması ve Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin gelişmeler petrol fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ederken, Brent petrolün varil fiyatı geçen haftayı yüzde 4 artışla 84,8 dolardan tamamladı.

ŞUBAT AYI FED FAİZ KARARI

ABD Merkez Bankası (Fed), 2024'ün İKİNCİ ayında da politika faizini değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.