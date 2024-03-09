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ALES son başvuru tarihi 2024 | ALES geç başvuru ne zaman? ALES/1 geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

ÖSYM tarafından lisans üstü eğitim almak isteyenler için düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), bu yıl ilk kez yapılacak. Sınava son başvuru tarihi 11 Mart olarak belirlenen adaylar, geç başvuru tarihi için araştırmalara koyuldu. Peki ALES geç başvuru ne zaman 2024? ALES/1 2024 geç başvuru ücreti ne kadar? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2024 Pazar 02:10 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2024 Pazar 02:30
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ALES son başvuru tarihi 2024 | ALES geç başvuru ne zaman? ALES/1 geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

ALES GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN 2024? | ÖSYM tarafından her yıl 3 kez düzenlenen ALES'in birincisi için geri sayım devam ediyor. 21 Nisan 2024 tarihinde yapılacak sınav için son başvuru tarihi 11 Mart olarak belirlendi. Sınava katılmak isteyen ancak başvuru sürecini kaçıran adaylar, geç başvuru tarihi için araştırmalara başladı. Peki ALES geç başvuru ne zaman 2024? ALES/1 geç başvuru ücreti ne kadar? Hangi bankalara yatırılır? İşte detaylar...

2024/ALES/1 GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

21 Nisan 2024 Pazar günü yapılacak ALES/1 için geç başvuru tarihi 19 Mart 2024 olarak belirlendi. Saat 10.00'da alınmaya başlayacak olan geç başvurular, 23.59 itibarıyla sona erecek.

ALES/1 GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES/1 başvuru ücreti 490 TL olarak belirlenmişti. Geç başvuru ücretleri, sınav ücretinin yüzde 50 fazlası olarak ödendiğinden ALES/1 geç başvuru ücreti 735 TL olacaktır.

ALES/1 GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILIR?

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM'lere yönlendirebilecektir. Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

ÖSYM 2024/ALES/1 GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ YATIRMAK İÇİN TIKLAYIN

💰 Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

💰 Albaraka Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

💰 Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

💰 Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

💰 Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

💰 ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

💰 Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

💰 Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

💰 İş Bankası'nın tüm şubeleri, internet bankacılığı ve mobil bankacılık

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