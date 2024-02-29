💰1 DOLAR KAÇ TL? | 29 Şubat 2024 Anlık Döviz Kuru Takibi - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç lira?

29 ŞUBAT 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 29 Şubat Perşembe 2024 Döviz Kuru...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 31,23 (Alış) - 31,24 (Satış)

EURO: 33,93 (Alış) - 33,97 (Satış)

STERLİN: 39,41 (Alış) - 39,61 (Satış)

1 DOLAR = 31,24 TL

👉29 Şubat Perşembe 2024 canlı altın fiyatları...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.043,93

Gram altın satış: 2.044,30

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.452,00

Çeyrek altın satış: 3.506,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.935,00

Yarım altın satış: 7.055,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 13.829,00

Tam altın satış: 13.047,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 14.044,00

Cumhuriyet altını satış: 14.256,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 14.167,00

Ata altın satış: 14.345,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 29 Şubat Perşembe günü saat 06.30 itibarıyla alınmıştır.