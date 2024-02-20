BODRUM GÜZELİ TARİFİ | Bodrum mandalinalı magnolya nasıl yapılır? Malzemeler, yapılışı, püf noktaları

BODRUM GÜZELİ TARİFİ | Bisküvi katmanının üzerindeki kreması ve yoğun aromalı meyve soslarıyla son zamanların en sevilen tatlıları arasında magnolya da yerini aldı. Bu enfes tatlıyı Bodrum mandalinasının efsane lezzetiyle birleştirmek isteyenler için Bodrum Güzeli malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını sizler için derledik. İşte detaylar...
BODRUM MANDALİNALI MAGNOLYA NASIL YAPILIR?
Malzemeler:
Bisküvi Katmanı:
- 250 gram tereyağı
- 10 yemek kaşığı şeker
- 3 su bardağı un
- 1 avuç fındık (isteğe bağlı)
Krema Katmanı:
- 6 adet mandalina
- 1 litre süt
- 1 su bardağı şeker
- 1 paket vanilya
- 1 adet yumurta sarısı
- 2 yemek kaşığı nişasta
- 2 yemek kaşığı un
- 1.5 çay bardağı krema
Yapılışı:
- Öncelikle bisküvi katmanını hazırlayın. Tereyağını bir tencerede eritin ve içine 10 yemek kaşığı şekeri ekleyin. Şeker eriyene kadar karıştırın. Ardından unu ekleyin ve kısık ateşte hafifçe kavurun. Kavrulmuş karışımı ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
- Bisküvi karışımını bardaklara paylaştırın. Eğer isterseniz bardakların altına ufalanmış fındık da ekleyebilirsiniz. Bu katmanı iyice bastırarak düzleştirin.
- Kremayı hazırlamak için; mandalinaların kabuklarını soyun ve dilimleyin. Bir tencereye sütü, şekeri, vanilyayı ve mandalina dilimlerini ekleyin. Ocağın üzerine alın ve karışımı kaynatın.
- Ayrı bir kapta yumurta sarısını çırpın, içine nişasta ve unu ekleyin. Karışımı homojen hale gelinceye kadar çırpın.
- Kaynayan süt karışımından biraz alıp yumurta karışımına ekleyin ve karıştırın. Ardından bu karışımı tenceredeki süt karışımına ekleyin ve kısık ateşte koyulaşana kadar pişirin. Ara ara karıştırarak topaklanmasını önleyin.
- Koyulaşan kremayı ocaktan alın ve oda sıcaklığına gelene kadar soğutun. Daha sonra kremayı bardaklara bisküvi katmanının üstüne paylaştırın.
- Son olarak, kremanın üzerine biraz sıvı krema dökün ve buzdolabında en az 2-3 saat kadar dinlendirin.
- Magnolia servise hazır! İsterseniz üzerini dilimlenmiş mandalina veya rendelenmiş çikolata ile süsleyebilirsiniz.