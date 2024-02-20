Haberler Haberler BODRUM GÜZELİ TARİFİ | Bodrum mandalinalı magnolya nasıl yapılır? Malzemeler, yapılışı, püf noktaları

BODRUM GÜZELİ TARİFİ | Bodrum mandalinalı magnolya nasıl yapılır? Malzemeler, yapılışı, püf noktaları

Bodrum'un taptaze enfes kokulu mandalinalarının en çok yakıştığı tatlılardan biri de magnolya. Bodrum güzeli olarak da bilinen mandalinalı magnolyayı evinde yapmak isteyenler arama motorlarında 'Bodrum mandalinalı magnolya nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. İşte Bodrum Güzeli malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 14:20 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 14:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BODRUM GÜZELİ TARİFİ | Bodrum mandalinalı magnolya nasıl yapılır? Malzemeler, yapılışı, püf noktaları

BODRUM GÜZELİ TARİFİ | Bisküvi katmanının üzerindeki kreması ve yoğun aromalı meyve soslarıyla son zamanların en sevilen tatlıları arasında magnolya da yerini aldı. Bu enfes tatlıyı Bodrum mandalinasının efsane lezzetiyle birleştirmek isteyenler için Bodrum Güzeli malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını sizler için derledik. İşte detaylar...

BODRUM MANDALİNALI MAGNOLYA NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

Bisküvi Katmanı:

  • 250 gram tereyağı
  • 10 yemek kaşığı şeker
  • 3 su bardağı un
  • 1 avuç fındık (isteğe bağlı)

Krema Katmanı:

  • 6 adet mandalina
  • 1 litre süt
  • 1 su bardağı şeker
  • 1 paket vanilya
  • 1 adet yumurta sarısı
  • 2 yemek kaşığı nişasta
  • 2 yemek kaşığı un
  • 1.5 çay bardağı krema

Yapılışı:

  • Öncelikle bisküvi katmanını hazırlayın. Tereyağını bir tencerede eritin ve içine 10 yemek kaşığı şekeri ekleyin. Şeker eriyene kadar karıştırın. Ardından unu ekleyin ve kısık ateşte hafifçe kavurun. Kavrulmuş karışımı ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
  • Bisküvi karışımını bardaklara paylaştırın. Eğer isterseniz bardakların altına ufalanmış fındık da ekleyebilirsiniz. Bu katmanı iyice bastırarak düzleştirin.

  • Kremayı hazırlamak için; mandalinaların kabuklarını soyun ve dilimleyin. Bir tencereye sütü, şekeri, vanilyayı ve mandalina dilimlerini ekleyin. Ocağın üzerine alın ve karışımı kaynatın.
  • Ayrı bir kapta yumurta sarısını çırpın, içine nişasta ve unu ekleyin. Karışımı homojen hale gelinceye kadar çırpın.
  • Kaynayan süt karışımından biraz alıp yumurta karışımına ekleyin ve karıştırın. Ardından bu karışımı tenceredeki süt karışımına ekleyin ve kısık ateşte koyulaşana kadar pişirin. Ara ara karıştırarak topaklanmasını önleyin.
  • Koyulaşan kremayı ocaktan alın ve oda sıcaklığına gelene kadar soğutun. Daha sonra kremayı bardaklara bisküvi katmanının üstüne paylaştırın.
  • Son olarak, kremanın üzerine biraz sıvı krema dökün ve buzdolabında en az 2-3 saat kadar dinlendirin.
  • Magnolia servise hazır! İsterseniz üzerini dilimlenmiş mandalina veya rendelenmiş çikolata ile süsleyebilirsiniz.

DİĞER
Yakışıklı oyuncu Birkan Sokullu ile şarkıcı Tuğba Ekinci'nin bu halleri şaşırttı! Birkan Sokullu’nun gençlik hali sosyal medyaya damga vurdu!
Başkan Erdoğan'dan Hakim ve Savcılar kura töreninde önemli açıklamalar | CANLI YAYIN
Davinson ülkesinde gündem oldu! 'Sanki bir forvet'
F.Bahçe'ye iki yıldızdan müjdeli haber!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
EŞ DURUMU ATAMA SONUÇLARI 2024 | Sağlık Bakanlığı eş durumu atama, yer değiştirme kura sonuç ekranı
ORTAK SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU | 2024 MEB 2. dönem ortak sınavlar ne zaman?
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2024 | 8 bin sözleşmeli personel başvuru tarihleri, şartları
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 20 Şubat rakamları
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Marsilya'da flaş ayrılık kararı! Marsilya'da flaş ayrılık kararı! 14:26
Ergin Ataman: Hedefimiz bir kupa kazanmak Ergin Ataman: Hedefimiz bir kupa kazanmak 14:24
Davinson ülkesinde gündem oldu! 'Sanki bir forvet' Davinson ülkesinde gündem oldu! 'Sanki bir forvet' 13:54
Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman? Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman? 13:35
İstanbulspor - Beşiktaş maçı ne zaman? İstanbulspor - Beşiktaş maçı ne zaman? 13:32
Fred'in MR sonucu belli oldu! İşte son durumu Fred'in MR sonucu belli oldu! İşte son durumu 13:28
Daha Eski
Fenerbahçe Alagöz Avenida'ı konuk edecek! Fenerbahçe Alagöz Avenida'ı konuk edecek! 13:28
Fenerbahçe Asseco Resovia deplasmanında! Fenerbahçe Asseco Resovia deplasmanında! 13:11
Trabzonspor - Adana Demirspor maçı ne zaman? Trabzonspor - Adana Demirspor maçı ne zaman? 12:59
Eczacıbaşı Dynavit'in konuğu Savino Del Bene! Eczacıbaşı Dynavit'in konuğu Savino Del Bene! 12:56
Anderson Talisca bombası! Beşiktaş'a dönüyor Anderson Talisca bombası! Beşiktaş'a dönüyor 12:53
Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman? Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman? 12:52