BODRUM GÜZELİ TARİFİ | Bodrum mandalinalı magnolya nasıl yapılır? Malzemeler, yapılışı, püf noktaları

BODRUM GÜZELİ TARİFİ | Bisküvi katmanının üzerindeki kreması ve yoğun aromalı meyve soslarıyla son zamanların en sevilen tatlıları arasında magnolya da yerini aldı. Bu enfes tatlıyı Bodrum mandalinasının efsane lezzetiyle birleştirmek isteyenler için Bodrum Güzeli malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını sizler için derledik. İşte detaylar...

BODRUM MANDALİNALI MAGNOLYA NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

Bisküvi Katmanı:

250 gram tereyağı

10 yemek kaşığı şeker

3 su bardağı un

1 avuç fındık (isteğe bağlı)

Krema Katmanı:

6 adet mandalina

1 litre süt

1 su bardağı şeker

1 paket vanilya

1 adet yumurta sarısı

2 yemek kaşığı nişasta

2 yemek kaşığı un

1.5 çay bardağı krema

Yapılışı:

Öncelikle bisküvi katmanını hazırlayın. Tereyağını bir tencerede eritin ve içine 10 yemek kaşığı şekeri ekleyin. Şeker eriyene kadar karıştırın. Ardından unu ekleyin ve kısık ateşte hafifçe kavurun. Kavrulmuş karışımı ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Bisküvi karışımını bardaklara paylaştırın. Eğer isterseniz bardakların altına ufalanmış fındık da ekleyebilirsiniz. Bu katmanı iyice bastırarak düzleştirin.