MEB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI - SON DAKİKA | KPSS MEB personel alım sonuç ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Adayların merakla beklediği sonuçlar ile ilgili arama motorlarında araştırmalar sürüyor. Peki, KPSS sonuçlarına nereden ve nasıl bakılır? İşte detaylar...

KPSS MEB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi. ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 19-25 Ocak 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2024/3 Milli Eğitim Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

KPSS MEB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN