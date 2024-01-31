Tarım ve Orman Bakanlığı PERSONEL ALIMI 2024 | Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alımı şartları neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ilanı yayınlandı. Bu kapsamda Bakanlığa 5500 personel istihdam edilecek. ÖSYM tarafından yerleştirmesi yapılacak sözleşmeli personelin ünvan bazında dağılımı da belirtildi. Detayları sizler için derledik.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

Tarım ve Orman Bakanlığı Taşra teşkilatı hizmet birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 5500 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2024/4 Tercih Kılavuzu ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr/TR,29142/kpss-20244- tarim-ve-orman-bakanliginin-sozlesmeli-personel-pozisyonlarina-yerlestirme-yapmak-icinadaylardan-tercih-alinmasi-31012024.html sitesi üzerinden yayınlanmıştır.

Adaylar tercihlerini 31/01/2024 – 07/02/2024 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesi üzerindeki Aday İşlemleri sekmesinden ( https://ais.osym.gov.tr/ ) T.C. Kimlik No ve şifre girilerek yapabilecektir. ÖSYM'ye ve Tarım ve Orman Bakanlığı'na posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. ÖSYM tarafından yerleştirmesi yapılacak sözleşmeli personelin unvan bazında dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARIN ÜNVANLARA GÖRE DAĞILIMI