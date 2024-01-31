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Tarım ve Orman Bakanlığı PERSONEL ALIMI 2024 | Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alımı şartları neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı 5500 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Sözleşmeli pozisyonların ünvanlara göre dağılım tablosu da yayınlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alımı şartları neler? İşte güncel ilan detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2024 Perşembe 01:00
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Tarım ve Orman Bakanlığı PERSONEL ALIMI 2024 | Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alımı şartları neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ilanı yayınlandı. Bu kapsamda Bakanlığa 5500 personel istihdam edilecek. ÖSYM tarafından yerleştirmesi yapılacak sözleşmeli personelin ünvan bazında dağılımı da belirtildi. Detayları sizler için derledik.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

Tarım ve Orman Bakanlığı Taşra teşkilatı hizmet birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 5500 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2024/4 Tercih Kılavuzu ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr/TR,29142/kpss-20244- tarim-ve-orman-bakanliginin-sozlesmeli-personel-pozisyonlarina-yerlestirme-yapmak-icinadaylardan-tercih-alinmasi-31012024.html sitesi üzerinden yayınlanmıştır.

Adaylar tercihlerini 31/01/2024 – 07/02/2024 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesi üzerindeki Aday İşlemleri sekmesinden ( https://ais.osym.gov.tr/ ) T.C. Kimlik No ve şifre girilerek yapabilecektir. ÖSYM'ye ve Tarım ve Orman Bakanlığı'na posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. ÖSYM tarafından yerleştirmesi yapılacak sözleşmeli personelin unvan bazında dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARIN ÜNVANLARA GÖRE DAĞILIMI

  • Ziraat Mühendisi 982

  • Veteriner Hekim 652

  • Gıda Mühendisi 193

  • Orman Mühendisi 81

  • Su Ürünleri Mühendisi 107

  • Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi 18

  • Harita Mühendisi 15

  • Bilgisayar Mühendisi 6

  • İnşaat Mühendisi 6

  • Kimya Mühendisi 14

  • Biolog 33

  • Laborant 56

  • Gemi Adamı 2

  • Büro Personeli 1088

  • Orman Muhafaza Memuru 162

  • Koruma Ve Güvenlik Görevlisi 155

  • Destek Personeli (Şoför) 487

  • Destek Personeli (Aşçı) 10

  • Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) 1433

  • Genel Toplam 5500

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