Haberler Haberler AX-3 GÖREVİ İÇİN GERİ SAYIM! İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzay yolcusu... Fırlatmayı CANLI İZLEYİN!

AX-3 GÖREVİ İÇİN GERİ SAYIM! İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzay yolcusu... Fırlatmayı CANLI İZLEYİN!

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu için beklenen an geldi. SpaceX, Axiom 3 uçuşunun 19 Ocak Cuma günü saat 00.49'da gerçekleşmesinin planlandığını duyurmuştu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından tüm Türkiye'yi ekran başına davet etti. Şimdi gözler fırlatma anına çevrildi....

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2024 Cuma 00:30 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024 Cuma 00:37
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AX-3 GÖREVİ İÇİN GERİ SAYIM! İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzay yolcusu... Fırlatmayı CANLI İZLEYİN!

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu için beklenen an geldi...

SpaceX, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gerçekleştirilmesi planlanan Ax-3 misyonunun ABD yerel saatiyle 18 Ocak'a ertelendiğini duyurmuştu.

SpaceX'in bir başka paylaşımında "Ax-3'ün bugünkü fırlatması için tüm sistemler iyi durumda gözüküyor. Fırlatma için hedef ABD doğu saatiyle 16:49 (TSİ 00:49) ve havanın uygunluğu yüzde 80" ifadeleri kullanıldı.

Buna göre, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun, SpaceX Dragon uzay aracıyla NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'dan Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) 18 Ocak'ı 19 Ocak'a bağlayan gece TSİ 00:49'de fırlatılması planlanıyor.

TARİHİ ANA ÇOK AZ KALDI...

SpaceX tarafından Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu hakkında yapılan açıklamada "Mürettebatın koltukları uçuş pozisyonu getirildi, giysi sızıntı kontrolleri ve iletişim kontrolü tamamlandı. Dragon kapsülünün kapağı artık kapalı. Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) fırlatmaya iki saatten az süre kaldı" ifadeleri kullanıldı.

AX-3 GÖREVİ FIRLATMASINI CANLI İZLEYİN...

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