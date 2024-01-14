Haberler Haberler ATA AÖF SORU VE CEVAPLARI 2024 | ATA AÖF final sınavları soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF indir

ATA AÖF SORU VE CEVAPLARI 2024 | ATA AÖF final sınavları soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF indir

Atatürk Üniversitesi'nin Açıköğretim Fakültesi'nde okuyan öğrenciler, 13-14 Ocak tarihlerinde 2023-2024 eğitim döneminin ilk final sınavlarına katıldı. Binlerce adayın birbiriyle yarıştığı sınavın ardından cevaplarını kontrol etmek isteyen öğrenciler arama motorlarında 'ATA AÖF soru ve cevapları 2024, ATA AÖF vize sınavları soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF indir' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 20:00 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 20:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ATA AÖF SORU VE CEVAPLARI 2024 | ATA AÖF final sınavları soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF indir

ATA AÖF SORU VE CEVAPLARI 2024 | Erzurum Atatürk Üniversitesi'ne bağlı Açıköğretim Fakültesi'nin final sınavlarına katılan adaylar, 14 Ocak Pazar günü son sınavlarını tamamladı. Final sınavlarının sona ermesinin ardından arama motorlarında 'ATA AÖF soru ve cevapları 2024, ATA AÖF final sınavları soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF indir' sorgulamaları yapılıyor. Güz dönemi final sınavları hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

ATA AÖF FİNALSINAVLARI SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) vize sınavları 13-14 Ocak tarihlerinde yapıldı. 3 oturumdan oluşan ATA AÖF final sınavlarının son oturumu 14 Ocak Pazar saat 15.00'te yapılırken 2024 yılı güz dönemi final sınav soruları ve cevapları henüz açıklanmadı. ATA AÖF güz yarıyılı final sonuçlarının 10 gün içinde ilan edilmesi bekleniyor. Konuya ilişkin resmi açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir.

ATA AÖF LİSANS ÇIKMIŞ SORULAR

Çocuk Gelişimi çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

Egzersiz ve Spor Bilimleri çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

Grafik Sanatlar çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

Halkla İlişkiler ve Tanıtım çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

İşletme çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

Kamu Yönetimi çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

Reklamcılık çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

Rekreasyon çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

Sağlık Yönetimi çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

Sosyal Hizmet çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

Sosyoloji çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

Tarih çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

Tekstil ve Moda Tasarımı çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

ATA AÖF LİSANS TAMAMLAMA ÇIKMIŞ SORULAR

Acil Yardım ve Afet Yönetimi çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

İş Sağlığı ve Güvenliği çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

Sağlık Yönetimi çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

Sosyal Hizmet çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

ATA AÖF ÖNLİSANS ÇIKMIŞ SORULAR

Acil Durum ve Afet Yönetimi çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

Adalet çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

Bankacılık ve Sigortacılık çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

Bilgi Yönetimi çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

Bilgisayar Programcılığı çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

Çağrı Merkezi Hizmetleri çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

Çocuk Gelişimi çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

Dış Ticaret çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

Emlak Yönetimi çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

Halkla İlişkiler ve Tanıtım çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

İş Sağlığı ve Güvenliği çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

İslami İlimler (İlahiyat) çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

İşletme Yönetimi çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

Laborant ve Veteriner Sağlık çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

Lojistik çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

Özel Güvenlik ve Koruma çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

Radyo ve Televizyon Programcılığı çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

Reklamcılık çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

Sağlık Kurumları İşletmeciliği çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

Sosyal Hizmetler çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

Spor Yönetimi çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

Tıbbı Dökümantasyon ve Sekreterlik çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

Turizm ve Otel İşletmeciliği çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

Turizm ve Seyahat Hizmetleri çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

Yeni Medya ve Gazetecilik çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

Yerel Yönetimler çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

DİĞER
Yargı'nın savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi de çok ünlü! Meğer yakışıklı oyuncuymuş....
Son dakika haberleri... MİT Suriye'de operasyon: 23 hedef imha edildi
Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Yıldız isim...
Cimbom'dan şampiyonluk hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
SON DAKİKA YARIN OKUL VAR MI?
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
TRT SPOR CANLI İZLE - TRT Spor canlı yayın (HD) | TRT Spor frekans bilgileri 2024
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte Fenerbahçe'nin penaltı kazandığı pozisyon! İşte Fenerbahçe'nin penaltı kazandığı pozisyon! 20:19
Antalyaspor'dan açıklama: Sözleşmesini feshedeceğiz! Antalyaspor'dan açıklama: Sözleşmesini feshedeceğiz! 20:14
Toroğlu'dan devre arası flaş yorum! "Devreye girmesi lazım" Toroğlu'dan devre arası flaş yorum! "Devreye girmesi lazım" 20:05
Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Yıldız isim... Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Yıldız isim... 19:40
Bülent Uygun: Çok eksiğimiz vardı Bülent Uygun: Çok eksiğimiz vardı 19:39
F.Bahçe'nin golü ofsayta takıldı! F.Bahçe'nin golü ofsayta takıldı! 19:31
Daha Eski
Avcı'dan o isme flaş sözler! "2 aydır ortada yok" Avcı'dan o isme flaş sözler! "2 aydır ortada yok" 19:26
Sergen Yalçın: 1 puan üzücü Sergen Yalçın: 1 puan üzücü 19:22
F.Bahçe'nin transferine Beşiktaş engeli! F.Bahçe'nin transferine Beşiktaş engeli! 19:13
İsrail propagandası yapan Jehezkel'e büyük tepki! İsrail propagandası yapan Jehezkel'e büyük tepki! 19:05
Kartal'dan Bonucci ve Krunic sözleri! Kartal'dan Bonucci ve Krunic sözleri! 18:38
Çorum FK, Tuzlaspor'u 90+7'de yıktı! Çorum FK, Tuzlaspor'u 90+7'de yıktı! 18:08