BU CUMA BİM'DE KIŞ İNDİRİMİ | 12 Ocak 2024 BİM aktüel ürünler kataloğu

Bim'de bu hafta aktüel ürünler arasında onlarca ürün inanılmaz indirimlerle satışa çıkıyor. Kış indirimleri ile ihtiyacınız olan her şeyi uygun fiyatlarla raflarına yerleştiren Bim, bu Cuma'nın aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. İşte 12 Ocak Cuma gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğu...
Haberler HaberleriGiriş Tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 09:30Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 09:50
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