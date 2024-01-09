Haberler Haberler BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 9 OCAK | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 9 OCAK | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?

Bim'de bu hafta aktüel ürünler arasında onlarca ürün inanılmaz indirimlerle satışa çıkıyor. 2024'ün ilk ayında indirim rüzgarları estiren Bim zincir marketleri, gıdadan temizlik malzemelerine, kozmetikten kişisel bakıma aktüel ürünlerle raflarıyla dolduruyor. 9 Ocak Salı gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğunu sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2024 Salı 10:10
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