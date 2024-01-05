Haberler Haberler BU CUMA BİM'DE AKTÜEL ÜRÜNLER RÜZGARI | 5 Ocak 2024 BİM aktüel ürünler kataloğu

BU CUMA BİM'DE AKTÜEL ÜRÜNLER RÜZGARI | 5 Ocak 2024 BİM aktüel ürünler kataloğu

Bim'de bu hafta aktüel ürünler arasında onlarca ürün inanılmaz indirimlerle satışa çıkıyor. Yeni yıl indirimlerini sürdüren Bim zincir marketleri, mutfak eşyalarından küçük ev aletlerine, hediyelik pijama takımlarından koltuk örtülerine, oyunlardan oyuncaklara yılın ilk günlerinde indirim rüzgarı estiriyor. 5 Ocak Cuma gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğunu sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2024 Cuma 08:32 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2024 Cuma 08:32
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