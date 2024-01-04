BEYKOZ SU KESİNTİSİ - Beykoz'da sular ne zaman gelecek? (4 Ocak)

BEYKOZ SU KESİNTİSİ - İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, Beykoz'un bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 4 Ocak 2024 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Beykoz 4 Ocak Perşembe günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...
BEYKOZ'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?
ETKİLENEN MAHALLELER: ÇUBUKLU MAH
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 04/01/2024 BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 04/01/2024 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ: 04/01/2024
BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 04/01/2024 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.