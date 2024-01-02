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BÜYÜK İKRAMİYE HANGİ İLE ÇIKTI 2024? | Milli Piyango 400 milyon TL hangi ile çıktı?

Milli Piyango İdaresi'nin 2024 yılbaşı çekilişinde geri sayım sona erdi. Büyük ikramiye çekiliş saati 23.15 olarak belirlenirken 31 Aralık Pazar günü 18.30'da başlayan çekilişte büyük ikramiye 400 milyon lira olarak belirlendi. Peki Büyük ikramiye hangi ile çıktı? Milli Piyango 400 milyon TL hangi ile çıktı? İşte canlı Milli Piyango çekilişi ve şanslı numaralar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2024 Salı 17:41 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2024 Salı 17:41
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BÜYÜK İKRAMİYE HANGİ İLE ÇIKTI 2024? | Milli Piyango 400 milyon TL hangi ile çıktı?

BÜYÜK İKRAMİYE HANGİ İLE ÇIKTI 2024? | Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 2024 yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye çekilişi yapıldı. Saat 23.15'te başlayan büyük ikramiye çekilişinden önce amorti sayıları belirlenirken tam, yarım ve çeyrek bilet alan vatandaşlar 400.000.000 TL çıkan şanslı numaraları arama motorlarında araştırıyor. İşte 'Büyük ikramiye hangi ile çıktı? Milli Piyango 400 milyon TL hangi ile çıktı?' sorularının cevabı ve detaylar...

MİLLİ PİYANGO 400 MİLYON TL HANGİ İLE ÇIKTI?

Kazanan numaralar: 3 - 5 - 5 - 0 - 0 - 5 - 4

Milli Piyango'nun 2024 büyük ikramiye çekilişi, Milli Piyango Online'dan alınan bir tam bilete isabet etti. Milli Piyango tarafından yapılan açıklama ile bilgilendirme yapıldı. Milli Piyango İdaresi, "Milli Piyango yılbaşı ikramiyesinin Kolombiya'da bir kişiye çıktığına" ilişkin iddialara dair, şeffaflık ve doğru bilgilendirme ilkelerimiz kapsamında açıklama yapma gereği hasıl olmuştur. 31 Aralık Pazar akşamı gerçekleştirilen Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 400 milyon TL'lik büyük ikramiye Milli Piyango Online üzerinden alınan bir tam bilete isabet etmiştir. Büyük ikramiyeyi kazanan talihli İstanbul'da ikamet etmekte olup, 1969 doğumlu erkek bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca talihlinin rızası olmadan kendisiyle alakalı daha fazla bilgiye yer verilememekte olup, "İkramiyenin Kolombiya'ya çıktığı" iddiası tamamıyla asılsız ve gerçek dışıdır. Milli Piyango Online'da üyelik kaydı yapılabilmesi için T.C. kimlik numarası verisinin girilmesi yasal olarak zorunludur. Bu bilgi, MERNİS (Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi) üzerinden teyit edildikten sonra üyelik açılabilmektedir. Ayrıca ülkemizdeki mevcut yasal düzenlemeler gereği, üyelerin oyun oynayabilmeleri ve ikramiye ödemesi alabilmeleri için mutlaka Türkiye bankalarında hesap sahibi olmaları gerekmektedir. İkramiye ödemeleri de üyelerin Türkiye'de bulunan kişisel banka hesaplarına yapılmaktadır. Sosyal medyada gerçek kimliklerini gizleyerek anonim olarak paylaşım yapan bazı hesaplardan başlatılan bu asılsız iddiaların ve spekülasyonların, bir siyasi partinin genel başkan yardımcılığı görevini yürüten bir şahıs tarafından, gerçekliği araştırılmadan kamuoyu açıklamasına konu yapılması ise son derece üzücüdür. Sosyal medyada kurumumuza yönelik üretilen asılsız iddialara itibar edilmemesini, dezenformasyon üreten ve yayan kişilere karşı hukuki süreç başlattığımızı kamuoyuna önemle duyururuz." ifadelerine yer verdi.

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MİLLİ PİYANGO 800 TL LİRA KAZANAN NUMARALAR (son 2 rakamına göre)

02 - 12 - 46 - 48 - 57 - 61 - 72

MİLLİ PİYANGO 1.200 TL LİRA KAZANAN NUMARALAR (son 3 rakamına göre)

030 - 196 - 296 - 308 - 316 - 367 - 464 - 520 - 599 - 650 - 720 - 752 - 772 - 804 - 816 - 880 - 912 - 970 - 971 - 974

MİLLİ PİYANGO 3.000 TL LİRA KAZANAN NUMARALAR (son 4 rakamına göre)

0287 - 0402 - 0569 - 0816 - 0911 - 0917 - 1283 - 1327 - 2061 - 2369 - 3301 - 3619 - 3945 - 4012 - 4470 - 4529 - 4863 - 4897 - 5011 - 5169 - 5209- 5305 - 5380 - 5645 - 6603 - 6780 - 7080 - 7128 - 7359 - 8503 - 8518 - 8845 - 8921 - 9030 - 9179 - 9318 - 9590 - 9656 - 9695 - 9813

MİLLİ PİYANGO 5 BİN LİRA KAZANAN NUMARALAR (son 5 rakamına göre)

96455 - 67474 - 98329 - 93354 - 55189 - 47201 - 35275 - 90831 - 13035 - 38615 - 85531 - 05103- 01169 - 23469 - 51789 - 33600 - 23128 - 10273 - 20728 - 07232 - 23615- 52538 - 62286 - 98772 - 18342- 69652 - 21226 - 63253 - 00175 - 82707 - 21409- 38225 - 37261 - 54651 - 86334 - 74479 - 51169 - 58371- 57991- 83758 - 88738 - 72253 - 70452 - 29359 - 85508 - 70317 - 44450 - 66446 - 15536 - 40845 - 01831 - 88315 - 17700 - 58075 - 69717 - 05017 - 11588 - 48323 - 43107

MİLLİ PİYANGO 8 BİN LİRA KAZANAN NUMARALAR (son 6 rakamına göre)

007418 - 011199 - 075280 - 076361 - 076655 - 078807 - 092650 - 096648 - 100728 - 102459 - 109639 - 110056 - 112388 - 117394 - 138290 - 152891 - 182947 - 186505 - 198469 - 216636 - 227827 - 233329 - 246797 - 251955 - 274929 - 280448 - 304311 - 311352 - 316620 - 352133 - 361921 - 364618 - 365753 - 368105 - 370504 - 384953 - 417699 - 429354 - 452686 - 459298 - 480799 - 505180 - 516329 - 517361 - 520923 - 541313 - 556952 - 572727 - 572972 - 589865 - 606080 - 611720 - 627870 - 667289 - 668449 - 672103 - 690765 - 690985 - 693550 - 703251 - 739479 - 764294 - 778656 - 779895 - 785199 - 801686 - 802640 - 807403 - 811890 - 828838 - 833301 - 862806 - 871078 - 881463 - 911892 - 959099 - 961243 - 970191 - 984051 - 999934

MİLLİ PİYANGO 15 BİN LİRA KAZANAN NUMARALAR

0069127 - 0077646 - 0083768 - 0179851 - 0358693 - 0421705 - 0483846 - 0513704 - 0525615 - 0546215 - 0619375 - 0625302 - 0772810 - 0860362 - 0873740 - 0906325 - 0970346 - 1006763 - 1188685 - 1201514 - 1204439 - 1255244 - 1480628 - 1498995 - 1626703 - 1691169 - 1691513 - 1705175 - 1741497 - 1748878 - 1945447- 1960520 - 1996086 - 2022997 - 2145234 - 2174335 - 2241927 - 2312784 - 2448683 - 2450721 - 2485194- 2511756 - 2657069 - 2700212 - 2741265 - 2830789 - 2844616 - 2863727 - 2901849 - 2932109 - 2991996 - 3100016 - 3105836 - 3185117 - 3206131 - 3346708 - 3376115 - 3381718 - 3412599 - 3520753 - 3530458 - 3555076 - 3576872 - 3724774 - 3754017 - 3775343 - 3777120 - 3803619 - 3825182 - 3961177 - 3979739 - 4055412 - 4100926 - 4277673 - 4480728 - 4497575 - 4568709 - 4723905 - 4808096 - 4830412 - 4845941 - 4871993 - 4979755 - 5043916 - 5128257 - 5162025 - 5176248 - 5188864 - 5240900 - 5352872 - 5539705 - 5582584 - 5635583 - 5642223 - 5651737 - 5694371 - 5821607 - 5923529 - 5947531 - 5963767 - 5988384 - 5993572 - 6085871 - 6225852 - 6309811 - 6315103 - 6392885 - 6407499 - 6500152 - 6556767 - 6571994 - 6573175 - 6601705 - 6653654 - 6723673 - 6827682 - 6834503 - 6834823 - 7048597 - 7238081 - 7295019 - 7367770 - 7378348 - 7381263 - 7427276 - 7587745 - 7734799 -7789829 - 7807700 - 7960932 - 7975273 - 7996068 - 8044207 - 8076264 - 8084568 - 8089164 - 8093468 - 8115569 - 8171139 - 8249220 - 8325726 - 8344233 - 8392345 - 8425181 - 8444729 - 8481129 - 8509499 - 8542544 - 8552323 - 8600134 - 8605991 - 8606308 - 8631648 - 8706984 - 8740295 - 8755346 - 8841791 - 8867320 - 8900781 - 8945769 - 9153871 - 9305830 - 9307634 - 9318549 - 9334555 - 9399802 - 9407890 - 9487093 - 9694974 - 9882236

MİLLİ PİYANGO 30 BİN LİRA KAZANAN NUMARALAR

0154299 - 0182069 - 0213320 - 0217568 - 0227599 - 0316132 - 0365301- 0422871 - 0424760 - 0449885 - 0461294 - 0486144 - 0495376 - 0558231 - 0579426 - 1056336 - 1221863 - 1401156 - 1511609 - 1547716 - 1616690 - 1808847 - 1819618 - 1941009 - 2058912 - 2122878 - 2153714 - 2184282 - 2242167 - 2456745 - 2541051 - 2630847 - 2759944 - 2835846 - 3039151 - 3051418 - 3107020 - 3125442 - 3253439 - 3294540 - 3296083 - 3746308 - 3788145 - 4020124 - 4031648 - 4141583 - 4318188 - 4330083 - 4343832 - 4365029 - 4466668 - 4605750 - 4621034 - 4928706 - 5090131 - 5154377 - 5169579 - 5203863 - 5268552 - 5292276 - 5375262 - 5434997 - 5554320 - 5775689 - 5939868 - 5967364 - 6192507 - 6416351 - 6534140 - 6635333- 6644484 - 6906537 - 6978601 - 7063541 - 7088879 - 7262922 - 7525140 - 7561286 - 7631754 - 7699870 - 7725693 - 7870662 - 8001441- 8068975- 8085987- 8100800 - 8296193 - 8317785 - 8335476 - 8349070 - 8643995 - 8838240 - 9212588 - 9236182 - 9237114 - 9246525 - 9252935 - 9321933 - 9360911 - 9532085

MİLLİ PİYANGO 75 BİN LİRA KAZANAN NUMARALAR

0172010 - 0469409 - 0492152 - 0498495 - 0580930 - 0674724 - 0682952 - 0704533 - 0727435 - 0883826 - 0935982 - 0949618 - 1115796 - 1123327- 1276622 - 1546379 - 1674044 - 2160978 - 2384794 - 2405512- 2635412 - 2642178 - 2763613 - 2936992 - 2937496 - 2939123- 3067549 - 3280304- 3331153 - 3420780- 3433228- 3583578- 3658043- 3747336- 3769681 - 3773976- 3776015 - 4035716 - 4235626 - 4239921- 4276506 - 4305038 - 4655571- 4672061 - 4702319 - 4703568 - 4772475 - 5209794 - 5397769 - 5479142 - 5517962 - 5831486 - 5914619 - 6081563 - 6153420 - 6410379 - 6418512 - 6909665 - 6922665 - 7076766 - 7192692 - 7232284 - 7273365 - 7293639 - 7309449 - 7466112 - 7636839 - 7796595 - 7826759 - 7974888 - 8164082 - 8532210 - 8553411 - 8563303 - 8732259 - 8882805 - 8960803 - 9061890 - 9304779- 9615564

MİLLİ PİYANGO 750 BİN LİRA KAZANAN NUMARALAR

0007938 - 0029854 - 0063829 - 0318598 - 0555832 - 0588549 - 0889011 - 0962413 - 0967228 - 2104829 - 2190004 - 2993257 - 3248160 - 3285995- 4390389 - 5236059 - 5779431 - 5846509 - 5910889 - 6407601 - 6427047 - 6430455 - 6785317- 7202227 - 7300600 - 9114074 - 9118547 - 9427671 - 9538064 - 9582819

MİLLİ PİYANGO 1 MİLYON LİRA KAZANAN NUMARALAR

1769438 - 2896808 - 2998642 - 3029102 - 3155288 - 3412118 - 3969282 - 3987572 - 4687991 - 5695873 - 6117541 - 6835307 - 6961926 - 7596019 - 8115569 - 8518785 - 8642107 - 8713239 - 9048347 - 9997275

MİLLİ PİYANGO 4 MİLYON TL KAZANAN NUMARALAR

0848964 - 0962537 - 1932951 - 2691904 - 3246808 - 5663469 - 6396573 - 8315790 - 9044210 - 9727348

MİLLİ PİYANGO 40 MİLYON TL KAZANAN NUMARALAR

1367224 - 6815815

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2024 MİLLİ PİYANGO İKRAMİYESİ HANGİ BİLETE ÇIKTI?

Milli Piyango çekilişi, 31 Aralık Pazar günü saat 18.30'da başlayacak. Çekiliş gün boyu devam edecek ve saat 23.30'da amorti ve 400 milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişi yapılacak. Yani Milli Piyango amorti numaraları saat 23.30'dan itibaren belli olacak.

Bu yıl Milli Piyango 2024 çekilişinde tam bilet amortisi 400 TL, Yarım bilet amortisi 200 TL, çeyrek bilet amortisi ise 100 TL olarak belirlendi. Ayrıca 400 milyon TL olan büyük ikramiyenin tamamına dağıtım garantisi verildi.

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