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ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN YATACAK 2024? | Zamlı asgari ücret hangi ay ödenecek?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantılarının ardından yeni asgari ücret belli oldu. 2024 yılında geçerli olacak asgari ücrette zam oranı yüzde 49 olarak belirlenirken net asgari ücret 17 bin 2, brüt ise 20 bin 2 TL'ye yükseltildi. Peki zamlı asgari ücret ne zaman yatacak 2024? Zamlı asgari ücret hangi ay ödenecek? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2023 Perşembe 08:10 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 Perşembe 08:20
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ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN YATACAK 2024? | Zamlı asgari ücret hangi ay ödenecek?

ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN YATACAK 2024? | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılında geçerli olacak asgari ücret zammını açıkladı. Buna göre yeni yılda asgari ücret net 17 bin 2, brüt ise 20 bin 2 TLY'ye yükseldi. Yüzde 49 oranında zam yapılan asgari ücrette zamlı maaşını ne zaman alacağını merak eden asgari ücretli çalışanlar için 2024 zamlı asgari ücret ne zaman, hangi ay verilecek? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

2024 ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN, HANGİ AY ÖDENECEK?

Asgari ücrete gelen zammın ardından milyonlarca vatandaş, zamlı maaşlarını ne zaman alacağını merak ediyor. 17 bin 2 TL'ye yükselen asgari ücret net maaşının bazı çalışanlara Ocak ayında, bazılarına ise Şubat ayından itibaren yatırılması bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan "Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak'tan geçerli olacak yeni asgari ücreti belirlemek üzere çalışmaları tamamladı. Bu süreci ortak mutabakat zemininde yürüten tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Gerek işveren, gerek işçi tarafı en uygun noktada fikir birliğine varmışlardır. En büyük teşekkürü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a etmek istiyorum. 2024'te geçerli olacak asgari ücret 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net asgari ücret 17002 lira olarak belirlenmiştir." dedi.

2024 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Asgari ücretin 2024 zam oranı açıklandı. Ülkede en düşük maaş olan asgari ücrete yüzde 49 zam yapılırken, bu zam oranı ile birlikte asgari ücretli vatandaş, net 17 bin 2 TL, brüt ise 20 bin 2 TL alacak. İşverene asgari ücret desteği ise 700 lira olarak açıklandı. Yeni asgari ücret oranları:

  • Asgari Ücret Brüt: 20.002 TL
  • Asgari Ücret Net: 17.002 TL
  • Asgari Ücretin İşveren Maliyeti: 23. 502 TL
  • SGK Günlük Borçlanma Tutarı: 213,35 TL
  • GSS Primi (aylık): 599,44 TL
  • GSS Primi (yıllık): 7.200 TL

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