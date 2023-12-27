ASGARİ ÜCRET 2024 AÇIKLANACAK - SON DAKİKA | Bakan Işıkhan'dan yeni açıklama

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK 2024 - Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TÜRK-İş, TİSK ve hükümet yetkililerini Külliye'de toplantıya davet etti. İlk iki görüşmeden sonuç çıkmayan asgari ücret toplantılarının üçüncüsü Külliye'de gerçekleşecek. Toplantının ardından yeni asgari ücretin açıklanması bekleniyor. Peki, asgari ücret ne kadar olacak, 2024 asgari ücret belli oldu mu?

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? 2024 ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU MU?

Asgari ücret için kritik toplantı 27 Aralık 2023 saat 16:30'da Külliye'de gerçekleşecek. Net 11.402 TL olan asgari ücrete gelecek zam oranı bugün yapılacak toplantı ile belli olacak. Sabah'ta yer alan habere göre masada en güçlü oran yüzde 45 ve yüzde 50 olarak görülüyor. Yani bu senaryoda asgari ücretin 16500-17000TL civarında olması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hükümet yetkilileri, TİSK ve TÜRK-İŞ'in katılacağı asgari ücret toplantısı 16:30'da başlayacak. Asgari ücretin 18:00-19:00 gibi açıklanması bekleniyor.

TEK ZAM YAPILACAK!

2024 yılında asgari ücrete tek zam yapılması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, temmuzda ikinci bir toplantı planlanmadığını açıklamıştı. Bakan Vedat Işıkhan, "Asgari ücrete ara zamma gerek olmayacak diye düşünüyoruz. Tüm parametreler iyi gidiyor" ifadelerine yer vermişti.

YÜZDE 40 ZAM YAPILIRSA:

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 18.780 ₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 2.629,24 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 187,81 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 2.817,052 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 15.963,24 ₺

YÜZDE 45 ZAM YAPILIRSA:

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 19.450 ₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 2.723 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 194,51 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 2.917 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 16.532 ₺

YÜZDE 50 ZAM YAPILIRSA:

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 20.121 ₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 2.817,45 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 201,217 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 3.018,667 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 17.103,083 ₺

YÜZDE 55 ZAM YAPILIRSA:

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 27.028 ₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 3.788 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 270,28 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI:4.058 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 23.000 ₺