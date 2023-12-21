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ÜSKÜDAR SU KESİNTİSİ - Üsküdar'da sular ne zaman gelecek? (22 Aralık 2023)

Üsküdar'da 22 Aralık Cuma günü hangi mahallelerde su kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan planlı çalışmalar kapsamında ilçe ve mahallelerde yapılan kesintiler, İSKİ'nin resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda suların ne zaman geleceği de bildirilirken İSKİ İstanbul Üsküdar su kesintisi olan mahalleleri ve 22 Aralık 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2023 Cuma 02:21
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ÜSKÜDAR SU KESİNTİSİ - Üsküdar'da sular ne zaman gelecek? (22 Aralık 2023)

22 ARALIK 2023 ÜSKÜDAR SU KESİNTİSİ | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, Üsküdar'ın bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 22 Aralık 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Üsküdar 22 Aralık Cuma günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

ÜSKÜDAR'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLELER: ACIBADEM MAH, AHMEDİYE MAH, BARBAROS MAH, BEYLERBEYİ MAH, BURHANİYE MAH, KANDİLLİ MAH, KULELİ MAH, KUZGUNCUK MAH, KÜPLÜCE MAH, KÜÇÜKSU MAH, MURATREİS MAH, MİMAR SİNAN MAH, SALACAK MAH, SELAMİ ALİ MAH, SELİMİYE MAH, SULTANTEPE MAH, VALİDE-İ ATİK MAH, ZEYNEP KAMİL MAH, ÇENGELKÖY MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 2200 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 21/12/2023

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 22/12/2023 tarihinde saat 04:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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