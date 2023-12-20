5. SINIF 2. ORTAK SINAV ÖRNEK SORULAR | Matematik, Türkçe, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler ortak sınavı sorular ve çözümleri

"Üzülme yavrum bu Allah'tan bir rahmettir. Allah bu şekilde bütün canlıların su ihtiyacını giderir." dedi.

ve bir baltanın büyük putun boynuna asılı olduğunu gördü ve çok kızdı. Bu işi İbrahim'in yaptığını düşünerek onu bulup putları kimin kırdığını sordu. Hz. İbrahim "Yapsa yapsa şu en büyük put yapar. Zaten balta da

onun boynunda duruyor. Ona sorun." dedi. Oradakiler "Hiç putlar konuşur mu? Sen bizimle alay mı ediyorsun?" dediler. Bunun üzerine İbrahim "Konuşamayan, kendilerini bile koruyamayan varlıklara niçin tanrı diye

tapıyorsunuz öyleyse?" dedi ve sonrasında kavmini bir olan Allah'a iman etmeye çağırdı.

Bu parçadan yola çıkarak kulluk edilmesi gereken varlık nasıl olmalıdır? Kısaca açıklayınız