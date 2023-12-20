5. SINIF 2. ORTAK SINAV ÖRNEK SORULAR | Matematik, Türkçe, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler ortak sınavı sorular ve çözümleri

5. SINIF 2. ORTAK SINAV ÖRNEK SORULAR | Milli Eğitim Bakanlığı'nın, 81 ilde ortak sınav uygulaması kapsamında 1. dönemin 2. sınavları için nefesler tutuldu. İlk sınavların 31 Ekim - 10 Kasım tarihleri arasında yapılmasının ardından Bakanlık, 2. sınavların ise 26-27 Aralık tarihlerinde yapılacağını duyurdu. MEB'in sınavda soracağı sorulara benzer örnek soruları çözmek isteyen 5. sınıf öğrencileri, arama motorlarında '5. sınıf 1. Dönem 2. ortak sınav Matematik, Türkçe, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce ortak sınavı sorular ve çözümleri' konularını araştırıyor. İşte detaylar...
5. SINIF 2. ORTAK SINAV TÜRKÇE ORTAK SINAVI ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ
- Araştırmacılar beyindeki iş bölümünün insanlara özgü olduğunu düşünüyordu. Ancak yeni araştırmalar bu iş
bölümünün bazı hayvanlarda da olduğunu gösterdi. Örneğin papağanların beyninde de insan beynindekine
benzer bir iş bölümünün olduğu kanıtlandı.
Bu metinde geçen bazı sözcüklerin anlamı aşağıda verilmiştir. Anlamı verilen sözcükleri metinden
bularak anlamlarının karşısına yazınız.
a) Araştırma yapan, inceleyen kimse: …………………………………………………..........................................
b) Kafatasının içinde duyum ve bilinç merkezlerinin bulunduğu organ: ...........................................................
c) Tırmanıcı, eğri gagalı, insan sesini taklit edebilen kuşların genel adı: .........................................................
- Mevlâna ve Yunus Emre; ünleri Anadolu sınırlarını aşmış, çok değerli şahsiyetlerdir. Böyle şahsiyetlere sahip bir toplum olarak onların kıymetini bilmeli, edebiyatımıza kazandırdıkları eserlere sahip çıkmalıyız.
Bu metinde geçen aşağıdaki deyimlerin metne kattığı anlamları karşılarına yazınız.
Kıymetini bilmek: ..............................................................................................................................................
Sahip çıkmak: ...................................................................................................................................................
- Aşağıdaki sözcüklerde yer alan yapım eklerini bulup sözcüklerin karşısına yazınız.
a) silgi :
b) çiçekçi :
c) suluk :
- Yerli ve millî imkânlarla üretilen İHA'ların (İnsansız Hava Aracı) alt sistemleri de millîleşmeye devam ediyor.
O parçaların en önemlilerinden biri de ASELSAN'ın geliştirdiği millî kamera sistemidir. Yerli imkânlarla üretilen kameralar gece ve gündüz fark etmeksizin yüksek performansla çalışıyor. 30 kilometre uzaktan lazer
işaretlemesi yapabiliyor.
Bu metnin türünü yazınız.
- Yaşamak, gerekiyorsa eğer,
Bir çocuk oyunu kadar renkli olsun.
Dünyayı, kardeşlik dallarında
Uçan kuşlar doldursun.
Sen dargınlık ağacı, barış ve yemiş ver.
Bu şiirin ana duygusunu yazınız
- Yemek odasındaki guguklu saat akşam altıyı vururken kısa boylu, geniş omuzlu, ihtiyar adam heyecanlıydı.
Sobanın karşısında bulunan koltuktan yavaşça kalktı. İki saattir, Erzurum'dan dönecek olan kızını bekliyordu. Beş haftalık ayrılıktan sonra kızına ve torununa kavuşacaktı.
Bu metnin hikâye unsurlarını yazınız.
Olay Örgüsü : ................................................................................................................................
Şahıs ve Varlık Kadrosu : ................................................................................................................................
Mekân : ................................................................................................................................
Anlatıcı : ................................................................................................................................
Zaman : ................................................................................................................................
- 7. Aşağıdaki metinleri tür ve biçim yönünden karşılaştırınız.
1. Metin
Siirt'in Kurtalan ilçesinde üretilen böğürtlenlerin hasadı başladı. Hasat edilen taze böğürtlenler ve bu böğürtlenlerden elde edilen meyve suyu 34 ülkeye ihraç ediliyor. Hasat için bahçeye gelen Tarım ve Orman İl
Müdürü, geçen yıl 130 ton üretimin yapıldığı bahçeden bu yıl 150 ton üretim beklendiğini ifade etti.
2. Metin
Ayşe, o sabah her zamanki gibi erkenden kalktı. Kahvaltısını yaptı, okul hazırlıklarını tamamladıktan sonra
annesiyle okuluna gitti. Okulda güzel bir gün geçiren Ayşe ve arkadaşlarına, öğretmenleri bir sorumluluk
verdi. Herkes evine gittiğinde yemek masası hazırlanırken ailesine yardım edecekti.
- İhtiyar bir adam bir gün balık tutmaya gitmiş. Oltasını denize atıp başlamış beklemeye. Biraz sonra oltaya
bir balık takılmış. Adam, oltasını çekip balığı alacağı sırada balık dile gelmiş: "Aman balıkçı; ne olur, beni
denize geri bırak! Bu iyiliğini hiç unutmam, bir gün ben de sana iyilik ederim." demiş. Balıkçı, bir anlık şaşkınlıktan sonra balıkla biraz sohbet etmiş ve onu tekrar denize bırakmış.
Bu metindeki gerçek ve kurgusal unsurları belirleyip yazınız
- Aşağıdaki parçada yay ayraçla ( ) gösterilen yerlere uygun noktalama işaretlerini getiriniz.
Âşık Veysel Şatıroğlu ( ) 1894'te Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyünde dünyaya gelmiştir ( )
Annesinin adı Gülizar ( ) babasının adı Ahmet'tir ( )
- . Yazımı yanlış olan aşağıdaki sayıların doğrularını karşısına yazınız.
• 3.'üncü : .............................................................
• 7'şer : .............................................................
5. SINIF TÜRKÇE 2. ORTAK SINAVI DAHA FAZLA ÖRNEK SORU İÇİN TIKLAYIN
5. SINIF 2. ORTAK SINAV MATEMATİK ORTAK SINAVI ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ
- Verilen bölme ve çarpma işlemlerine göre ▲ yerine yazılacak doğal sayıyı bulunuz.
2 3 4 6
8 16 21 25
27 49 60 81
Yukarıda yazan sayılardan bir doğal sayının karesi veya küpü olan sayılar boyanacaktır.
Buna göre boyanmayan doğal sayıları yazınız.
- Aşağıdaki işlemlerin sonucunu bulunuz.
a) (24 + 12) /4 =? b) 4 x (32 – 1)=?
- Tuna ve Zeynep'in şimdiki yaşları toplamı 24'tür. Tuna, Zeynep'ten 2 yaş büyüktür.
Buna göre Tuna ve Zeynep'in şimdiki yaşlarını bulunuz.
- a) Aşağıdaki tam sayılı kesirleri bileşik kesre dönüştürünüz.
5 tam 4/3 =
8 tam 1/5 =
11 tam 3/7 =
b) Aşağıdaki bileşik kesirleri tam sayılı kesre dönüştürünüz.
122/9 =
25/8 =
10/3 =
- 11/a kesrinin pay ve paydasına 5 eklendiğinde elde edilen kesir 48/87 kesrine denk olmaktadır.
Buna göre a yerine yazılacak doğal sayıyı bulunuz.
- Ali'nin 182 TL parası vardır. Ali, parasının 5/7 'i ile kazak almıştır.
Buna göre kazağın fiyatı kaç Türk Lirasıdır?
- Bir dokuma fabrikasında dokunan kilimin 2/7 'sinde kırmızı ip, 3/14'ünde mavi ip, geri kalan kısmında ise beyaz ip kullanılmıştır.
Bu kilimin dokunmasında 280 m beyaz ip kullanıldığına göre kilimin tamamında toplam kaç metre ip
kullanıldığını bulunuz.
5. SINIF MATEMATİK 2. ORTAK SINAVI DAHA FAZLA ÖRNEK SORU İÇİN TIKLAYIN
5. SINIF 2. ORTAK SINAV FEN BİLİMLERİ ORTAK SINAVI ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ
- Ay, Güneş'ten oldukça küçük olmasına rağmen Dünya'dan bakıldığında Güneş ve Ay'ın hemen hemen aynı büyüklükte görülmesinin nedenini açıklayınız.
- Canlıların sınıflandırılması ile ilgili aşağıdaki şemada boş bırakılan yerlere uygun kavramları yazınız.
- Özdeş üç dinamometreye P, R ve S cisimleri asıldığında dinamometrelerdeki uzama miktarları aşağıda verilen şekildeki gibidir.
P cisminin ağırlığı 60 N olduğuna göre R ve S cisimlerinin ağırlıkları kaç N'dır?
- Öğrencilerin ödevleri için yapmış oldukları dinamometre tasarımları aşağıda verilmiştir. Bu tasarımlardan hangisinin doğru olduğunu sebebiyle birlikte açıklayınız.
- Bir öğrenci görseldeki cismi en az 60 N kuvvet uygulayarak hareket ettirmiştir. Yer (yatay)
Buna göre 50 N'lık kuvvet uygulandığında cisim hareket eder mi? Sebebiyle açıklayınız.
- Özdeş eğik düzlemlerin yüzeyleri K, L ve M maddeleri ile kaplanmıştır. Bir cisim bu eğik düzlemlerden şekildeki gibi serbest bırakılmıştır.
Zemin (yatay) K L M
Cismin zemine ulaşma süreleri arasındaki ilişki K > L > M olarak belirlenmiştir.
Buna göre K, L ve M yüzeylerinin sürtünme kuvvetlerini büyükten küçüğe doğru sıralayınız.
- Bir sporcu halteri kaldırmadan önce elinden kaymasını engellemek için özel bir toz sürmektedir. Buna göre tozun sporcunun elinden halterin kaymasını engellemesinin sebebini açıklayınız.
- Aşağıdaki görsel üzerinde bir maddede meydana gelen hâl değişimleri numaralanarak verilmiştir.
Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.
a) Numaralanmış hâl değişimlerinin adlarını yazınız.
1:
2:
3:
4:
5:
6:
b) Isı alarak gerçekleşen hâl değişimlerinin numaralarını yazınız.
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5. SINIF FEN BİLİMLERİ 2. ORTAK SINAVI DAHA FAZLA ÖRNEK SORU İÇİN TIKLAYIN
5. SINIF 2. ORTAK SINAV SOSYAL BİLGİLER ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ
- Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde yaz turizminin gelişme nedenlerini bir örnekle açıklayınız
- Urartuların başkentleri Tuşpa'ya su kanalları inşa etmeleri onların hangi ekonomik faaliyetle uğraştıklarına kanıt olarak gösterilebilir? Yazınız.
- Aşağıda verilen ögelerin tarihî nesne, doğal güzellik veya tarihî mekân sınıflandırmalarından hangileriyle ilgili olduğunu karşılarına yazınız.
Hititlerden kalma toprak kap: ………………
Perge Antik Kenti: …………………
Abant Gölü: ………………
- Kültürün en önemli ögelerinden biri geleneksel yemeklerimizdir. Geleneksel yemekler ülke genelinde farklılıklar göstermektedir. Örneğin balıkçılığın en çok yapıldığı Karadeniz kıyılarında yemek kültürü balık çeşitlerine dayanır. Hamsi tava ve hamsili pilav bunlardan bazılarıdır. Ilıman bir iklime sahip olan ve zeytin üretimi
yapılan İzmir, Aydın ve Muğla gibi şehirlerde ise yemek kültürü zeytinyağlı sebze yemeklerine dayanır.
Zeytinyağlı fasulye, enginar, börülce bunlardan bazılarıdır.
Bu metne göre Türkiye'de yemek kültürünün yöresel olarak farklılık göstermesinin nedenlerini yazınız.
- Görselde numaralanarak verilmiş yeryüzü şekillerinin adlarını yazıp bir tanesini açıklayınız.
- "Merhaba! Benim yaşadığım yer deniz kıyısındadır.
Kışların ılık, yazların ise sıcak ve uzun geçtiği bu
yer, doğal ve tarihî pek çok varlığa da ev sahipliği
yapmaktadır. Bundan dolayı şehrimiz turistlerin
uğrak yeri hâline gelmiştir." Buna göre Can'ın yaşadığı şehirde nüfus ve yerleşmeyi etkileyen faktörler hangileridir? Yazınız
5. SINIF SOSYAL BİLGİLER 2. ORTAK SINAVI DAHA FAZLA ÖRNEK SORU İÇİN TIKLAYIN
5. SINIF 2. ORTAK SINAV DİN KÜLTÜRÜ ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ
- Selim öğle saatlerinde dedesiyle birlikte piknik yapmaya gitmişti. Pikniğin en keyifli anında birden hava bulutlandı ve hafiften yağmur yağmaya başladı. Selim bu durum karşısında çok üzüldü. Bunun üzerine dedesi
"Üzülme yavrum bu Allah'tan bir rahmettir. Allah bu şekilde bütün canlıların su ihtiyacını giderir." dedi.
Bu olayda dede, Allah'ın isimlerinden hangilerinin yansımasını anlatmak istemiştir?
- Nemrut ve halkı, bayram dolayısıyla büyük bir şölen düzenlediler. Şölenden dönen halk putlarının kırıldığını
ve bir baltanın büyük putun boynuna asılı olduğunu gördü ve çok kızdı. Bu işi İbrahim'in yaptığını düşünerek onu bulup putları kimin kırdığını sordu. Hz. İbrahim "Yapsa yapsa şu en büyük put yapar. Zaten balta da
onun boynunda duruyor. Ona sorun." dedi. Oradakiler "Hiç putlar konuşur mu? Sen bizimle alay mı ediyorsun?" dediler. Bunun üzerine İbrahim "Konuşamayan, kendilerini bile koruyamayan varlıklara niçin tanrı diye
tapıyorsunuz öyleyse?" dedi ve sonrasında kavmini bir olan Allah'a iman etmeye çağırdı.
Bu parçadan yola çıkarak kulluk edilmesi gereken varlık nasıl olmalıdır? Kısaca açıklayınız
- "Oruç bir kalkandır. Oruçlu; saygısızlık yapmasın, kötü söz söylemesin. Eğer biri kendisine sataşırsa iki defa
'Ben oruçluyum.' desin."
Bu hadisle verilmek istenen mesajı yazını
- Orucu bozan durumlardan ikisini yazınız
- 5. Ahmet kendisi ve ailesi için bu yıl Ramazan ayında verilmesi gereken fitre miktarını hesapladı. Kızı Ayşe ile
parayı ihtiyaç sahibi birine götürdüler. Parayı alan kişi biraz heyecanlıydı. Heyecanının sebebini açıklamak
için şu cümleleri kurdu: "Çocuklarımın birkaç gündür iftar için istedikleri bir yiyecek vardı. Ben onu alamamıştım. Şimdi bu parayla çocuklarımı sevindireceğim. Beni çok mutlu ettiniz."
Bu olaydan yola çıkarak fitrenin toplumsal faydalarından birini kısaca açıklayınız.
- • Dinen sorumlu olmayan çocuklar için geçerlidir.
• Çocukların alışması için yapılan kültürel bir uygulamadır.
• Ya sabahtan öğleye ya da öğleden akşama kadar tutmak gerekir.
Bu bilgilerin tamamının hangi oruç ile ilgili olduğunu yazınız.
- "Mukabele" kavramını açıklayınız.
5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ 2. ORTAK SINAVI DAHA FAZLA ÖRNEK SORU İÇİN TIKLAYIN
5. SINIF 2. ORTAK SINAV İNGİLİZCE ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ
- Answer the questions according to the conversation.
Sam : Hello, Yang. What nationality are you?
Yang : Hi Sam. I'm Japanese.
Sam : How old are you?
Yang : I'm ten years old.
Sam : Which languages do you speak?
Yang : French, Italian, and Japanese.
Sam : What's your favourite class?
Yang : History.
a. Is Yang Italian?
b. Does Yang speak French?
c. Which school subject does Yang like?
- Read the text and answer the questions.
Susan goes to New High School. After school, she sometimes goes to the pool. It is behind the school. She
goes to the cinema at weekends. The cinema is between the bus stop and the bookshop. She sometimes
buys books from this bookshop.
a. Is the pool in front of the New High School?
b. What is there between the bus stop and the bookshop?
- Look at the visuals and write down the names of the places.
- Read Kevin's statements about his friends and answer the questions.
Hi, I'm Kevin. I have two friends, Jack and Edward.
Jack likes playing , but he dislikes playing .
Edward can play , and he enjoys .
a. Who does not like playing basketball?
b. Can Edward swim?
c. Which game does Jack like?
- Read the text and write down Alice and her friends' names on the table according to their likes.
Alice has two friends. Their names are Sally and Frank. They are good friends, but they like doing different
things. Alice likes playing tennis, but Frank doesn't. He likes swimming. Alice doesn't like swimming, but
she likes playing basketball. Sally and Frank like cycling.
- Read the text and answer the questions.
Chen always wakes up early on weekdays. He gets dressed and has breakfast with his parents at quarter
past seven. Then, he brushes his teeth. He leaves home at half past seven. He gets back home at one
o'clock and does his homework. In the evenings, he usually plays the guitar. He has a shower and goes to
bed at quarter to nine.
a. Does Chen get up late on weekdays?
b. What does Chen do before he brushes his teeth?
c. What time does Chen go to bed?
-
Look at the table and complete the text with the correct information.
Monday - go to the pool
Wednesday - join the chess club
Friday - play basketball
Saturday - visit grandparents
Sunday - meet friends
David swims on ------------------------------------------------------. He --------------------------------------- on Wednesday.
He does sports on -------------------- and ---------------------------. He ------------------------------- and -------------------
at weekends.
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