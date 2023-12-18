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AÖF SINAV SONUÇLARI 2023 | Açıköğretim Fakültesi ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin vize sınavları, 9-10 Aralık tarihlerinde yapılacak. Sınava katılan binlerce aday, 35 baraj puanının ve çan eğrisinin üzerinde puan almak için birbiryle yarışırken sonuçların açıklanacağı tarih ise en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Açıköğretim Fakültesi ara sınav sonuçları ve merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 17:32 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 07:50
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AÖF SINAV SONUÇLARI 2023 | Açıköğretim Fakültesi ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAV SONUÇLARI 2023 | Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ara sınavları için beklenen an geldi.9.10 Aralık'ta yapılan ve vize sınavları olarak da bilinen ara sınavlara katılan binlerce aday, geçme notunu yüzde 30 oranında etkileyen ara sınavlarda birbiriyle yarışıyor. 35 baraj puanının yanı sıra çan eğrisi de uygulanan Açıköğretim Fakültesi sınavları ile ilgili 'Açıköğretim Fakültesi ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusu da en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte detaylar...

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ARA SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin akademik takviminde, 9-10 Aralık tarihlerinde yapılacak güz dönemi ara sınavların sonuçları için tarih belirtilmiyor. 81 ilde eş zamanlı olarak yapılan AÖF ara sınavlarda sonuçların Aralık ayı içinde erişime açılması bekleniyor.

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ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF BARAJ PUANI, ÇAN EĞRİSİ VAR MI?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) ders geçme notu 35'tir. 35'in altında kalan her not, FF alarak doğrudan kalacak, 35 üzeri ise çan eğrisine girerek harf notu alacak ve genel ortalamaya göre koşullu veya doğrudan geçmiş olacaktır. Başarı notu alt sınır değeri 35'tir.

Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF SINAV TAKVİMİ 2023-2024

📅Güz Dönemi Ara Sınavı 09-10 Aralık 2023

📅Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 20-21 Ocak 2024

📅Bahar Dönemi Ara Sınavı 20-21 Nisan 2024

📅Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 25-26 Mayıs 2024

📅Yaz Okulu Sınavı 17 Ağustos 2024

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