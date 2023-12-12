DOLAR FİYATLARI CANLI | 12 Aralık 2023 Dolar, Euro, gram, çeyrek altın kaç TL?

CANLI DOLAR VE ALTIN FİYATLARI | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 12 Aralık Salı 2023 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 29,03 (Alış) - 29,03 (Satış)
EURO: 31,33 (Alış) - 31,35 (Satış)
STERLİN: 36,37 (Alış) - 36,56 (Satış)
1 DOLAR = 29,03 TL
👉12 Aralık Salı 2023 canlı altın fiyatları...
💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)
Gram altın alış: 1.852,18₺
Gram altın satış: 1.852,43₺
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 3.124,00₺
Çeyrek altın satış: 3.162,00₺
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 6.267,00₺
Yarım altın satış: 6.325,00₺
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 12.496,00₺
Tam altın satış: 12.601,00₺
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 12.801,00₺
Cumhuriyet altını satış: 12.994,00₺
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış:12.822,00₺
Ata altın satış: 12.929,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 12 Aralık Salı günü saat 11.56 itibarıyla alınmıştır.