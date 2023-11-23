KPSS TERCİH KILAVUZU EKRANI - SON DAKİKA | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına alım sürecinin en kritik kısmı geldi. KPSS-2023/7 tercih kılavuzu yayımlandı. ÖSYM, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacağını duyurdu. Peki, KPSS tercih kılavuzu nereden indirilir? KPSS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

KPSS-2023/7 TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI!

ÖSYM yaptığı duyuruyla KPSS-2023/7 tercihlerinin başladığını ve tercih kılavuzunun yayımlandığını açıklandı. Buna Adaylar tercihlerini, 23-29 Kasım 2023 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 23 Kasım 2023 tarihinde saat 10.00'da başlayacak ve 29 Kasım 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

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KPSS-2023/7 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN