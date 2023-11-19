UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI ÇIKMIŞ SORULAR | Uzman, Başöğretmen sınavı çıkmış sorular ve cevap anahtarı PDF

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI ÇIKMIŞ SORULAR | Milli Eğitim Bakanlığı'nın meslekte 10 yılını tamamlamış öğretmenlere yönelik düzenlediği uzman ve başöğretmenlik sınavları için geri sayım devam ediyor. Başvuruları 25 Eylül - 4 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen sınav, 19 Kasım Pazar günü yapılacak. Sınava katılacak öğretmenler arama motorlarında 'Uzman öğretmenlik sınavı çıkmış sorular, uzman, başöğretmen sınavı çıkmış sorular ve cevap anahtarı PDF' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI KONU VE SORU DAĞILIMI
Öğrenme ve Öğretme Süreçleri: 15 soru
Ölçme ve Değerlendirme: 12 soru
Özel Eğitim ve Rehberlik: 15 soru
Eğitim Araştırmaları ve AR-GE Çalışmaları: 10 soru
Eğitimde Kapsayıcılık: 12 soru
Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği: 10 soru
Sosyal Etkileşim ve İletişim: 10 soru
Dijital Yetkinlik: 8 soru
Güvenli Okul ve Okul Güvenliği: 8 soru
2022 UZMAN ÖĞRETMENLİK YAZILI SINAVI ÇIKMIŞ SORULAR İÇİN TIKLAYIN
BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI KONU VE SORU DAĞILIMI
Öğrenme ve Öğretme Süreçleri: 12 soru
Ölçme ve Değerlendirme: 8 soru
Özel Eğitim ve Rehberlik: 12 soru
Eğitim Araştırmaları ve AR-GE Çalışmaları: 7 soru
Eğitimde Kapsayıcılık: 8 soru
Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği: 7 soru
Sosyal Etkileşim ve İletişim: 7 soru
Dijital Yetkinlik: 6 soru
Güvenli Okul ve Okul Güvenliği: 6 soru
Okul Geliştirme ve Liderlik: 15 soru
Sosyal Duygusal Öğrenme Becerilerinin Geliştirilmesi: 6 soru
Bilişsel Düşünme Becerileri: 6 soru
2022 BAŞÖĞRETMENLİK YAZILI SINAVI ÇIKMIŞ SORULAR İÇİN TIKLAYIN
UZMAN - BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN 2023?
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı 19 Kasım Pazar günü saat 10.00'da yapılacak. 81 ildeki sınav merkezlerinde yapılacak yazılı sınava giriş belgeleri ise www.meb.gov.tr internet adresinden, 13 Kasım'dan itibaren erişime açılacak. Uzman ve başöğretmenlik sınav sonuçları ise 24 Kasım 2023 tarihinde açıklanacak.
UZMAN - BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'nda adaylara 100 soru sorulacak. 5 cevap seçeneğinin yer aldığı sınavda her soru 1 puan değerindeyken yanlış cevap sayısı doğruları etkilemeyecek. 100 puan üzerinden yapılacak sınavda adaylara soruları cevaplamaları için 150 dakika süre verilecek.