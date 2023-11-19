CANLI DOLAR VE ALTIN FİYATLARI | 19 Kasım 2023 Dolar, Euro, gram, çeyrek altın kaç TL?

CANLI DOLAR VE ALTIN FİYATLARI | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 19 Kasım Pazar 2023 Döviz Kuru...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 28,66 (Alış) - 28,70 (Satış)

EURO: 31,25 (Alış) - 31,40 (Satış)

STERLİN: 35,63 (Alış) - 35,81 (Satış)

1 DOLAR = 28,70 TL

👉19 Kasım Pazar 2023 canlı altın fiyatları...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.826,22₺

Gram altın satış: 1.826,46₺

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.043,00₺

Çeyrek altın satış: 3.075,00₺

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.098,00₺

Yarım altın satış: 6.143,00₺

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 12.158,00₺

Tam altın satış: 12.236,00₺

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 12.419,00₺

Cumhuriyet altını satış: 12.607,00₺

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 12.476,00₺

Ata altın satış: 12.558,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 19 Kasım Pazar günü saat 06.04 itibarıyla alınmıştır.