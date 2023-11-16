CANLI DOLAR VE ALTIN FİYATLARI | 16 Kasım 2023 Dolar, Euro, gram, çeyrek altın kaç TL?

CANLI DOLAR VE ALTIN FİYATLARI | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 16 Kasım Perşembe 2023 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 28,69 (Alış) - 28,69 (Satış)

EURO: 31,18 (Alış) - 31,20 (Satış)

STERLİN: 35,47 (Alış) - 35,65 (Satış)

1 DOLAR = 28,69 TL

👉16 Kasım Perşembe 2023 canlı altın fiyatları...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.810,21₺

Gram altın satış: 1.810,47₺

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.009,00₺

Çeyrek altın satış: 3.050,00₺

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.037,00₺

Yarım altın satış: 6.099,00₺

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 12.037,00₺

Tam altın satış: 12.148,00₺

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 12.312,00₺

Cumhuriyet altını satış: 12.498,00₺

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 12.351,00₺

Ata altın satış: 12.469,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 16 Kasım Perşembe günü saat 13.19 itibarıyla alınmıştır.