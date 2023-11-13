KYK BURS İLK ÖDEMESİ NE KADAR? | KYK bursu, kredisi ilk ay kaç TL yatacak?

KYK BURS İLK ÖDEMESİ NE KADAR? | KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasının ardından heyecanlı bekleyiş başladı. İlk kredi ve burs ödemelerinin hesaplara yatmasını bekleyen ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri, ilk ödemelerin tutarı için araştırmaya koyuldu. Peki KYK burs ilk ödemesi ne kadar? KYK bursu, kredisi ilk ay kaç TL yatacak? İşte detaylar...

KYK BURSU, KREDİSİ İLK AY KAÇ TL YATACAK?

KYK tarafından ekim, kasım ve aralık ayları için 3 aylık toplu burs ödemeleri yapılıyor. Geçtiğimiz yıllar baz alındığında Aralık ayı içerisinde hesaplara yatan toplu ödemelerin bu yıl da Aralık veya Ocak ayında hesaplara 3 aylık olarak yatırılması bekleniyor. Bu kapsamda, ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin ilk burs ücretinde alacağı tutarlar şöyle:

KYK Ön Lisans Kredisi/Bursu: 2.000 TL x 3 = 6.000 TL

KYK Lisans Kredisi/Bursu: 2.000 TL x 3 = 6.000 TL

KYK Yüksek Lisans Kredisi/Bursu: 4.000 TL x 3 = 12.000 TL

KYK Doktora Kredisi/Bursu: 6.000 TL x 3 = 18.000 TL

KYK BURSU, KREDİSİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK tarafından ekim, kasım ve aralık ayları için 3 aylık toplu burs ödemelerinin ne zaman hesaplara yatacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz yıllar baz alındığında Aralık ayı içerisinde hesaplara yatan toplu ödemelerin bu yıl da Aralık veya Ocak ayında hesaplara yatması bekleniyor.