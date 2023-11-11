Haberler Haberler AFAD, AKOM, MGM art arda uyardı: Fırtına, sağanak, hortum, dolu... (İstanbul hava durumu 11 Kasım)

AFAD, AKOM, MGM art arda uyardı: Fırtına, sağanak, hortum, dolu... (İstanbul hava durumu 11 Kasım)

İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde fırtına ve kuvvetli yağış alarmı veren Meteoroloji, 5'i turuncu olmak üzere 13 ilde alarm verdi. İstanbul'da da şiddetli fırtına ve sağanağa karşı uyarılar art arda gelirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yanı sıra AFAD ve AKOM da uyarılarda bulundu. Peki hafta sonu hava nasıl olacak? Planları iptal eden 11 Kasım hava durumu ve Meteoroloji raporu haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2023 Cumartesi 08:00 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2023 Cumartesi 08:03
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AFAD, AKOM, MGM art arda uyardı: Fırtına, sağanak, hortum, dolu... (İstanbul hava durumu 11 Kasım)

AFAD, AKOM VE MGM'DEN UYARI | Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 Kasım Cumartesi gününe ilişkin hava durumu raporunda uyarıları art arda sıraladı. Sıcaklığın mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi beklenirken baita İstanbul olmak üzere birçok kentte fırtına bekleniyor. Kuvvetli rüzgarla birlikte sağanak yağışın da etkili olacağını kaydeden uzmanlar, yüksek kesimlerde dolu ve hortum riskine karşı da uyarıda bulundu. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 11 Kasım Cumartesi hava durumu...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Ülkemizin batı kesimleri çok bulutlu, Marmara, Ege kıyıları, Manisa, Antalya, Eskişehir, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara(Edirne ve Bilecik hariç), Çanakkale, Balıkesir'in batı ilçeleri, İzmir'in kuzeyi, Zonguldak, Düzce ve Muğla'nın kıyı kesimlerinde kuvvetli, İzmir, Balıkesir, Manisa ile batı kesimleri başta olmak üzere Aydın'da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Sıcaklığın Batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, iç ve kuzey kesimlerde artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

FIRTINA VE SAĞANAK ALARMI

Yağışların, Marmara( Edirne ve Bilecik hariç), Çanakkale, Balıkesir'in batı ilçeleri ile İzmir'in kuzeyi, Muğla'nın kıyı kesimleri, Zonguldak ve Düzce çevrelerinde kuvvetli, İzmir, Balıkesir, Manisa ile batı kesimleri başta olmak üzere Aydın'da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Şiddetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgârın, Marmara ile Kuzey Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat, Marmara'da yer yer 90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL HAVA DURUMU 11 KASIM CUMARTESİ

Meteoroloji yetkilileri, İstanbul'da Cumartesi günü sabah saatlerinde başlaması beklenen kuvvetli rüzgarın gün içinde şiddetini artıracağını kaydetti. Hızı saatte 50 km'ye kadar ulaşması beklenen rüzgarla birlikte megakentte öğleden sonra yağış da bekleniyor. Gün içinde sıcaklığın 23 dereceye kadar ulaşacağı tahmin edilirken MGM yetkililerinin yanı sıra AFAD ve AKOM da vatandaşları dışarı çıkmamaları için uyardı.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

11 Kasım Cumartesi: Kuvvetli Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 23°C

12 Kasım Pazar: Sağanak Yağışlı 20°C

🌧13 Kasım Pazartesi: Sağanak Yağışlı 18°C

14 Kasım Salı: Parçalı Bulutlu 19°C

☔15 Kasım Çarşamba: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 18°C

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11 KASIM CUMARTESİ HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde (Edirne ve Bilecik hariç yerel olarak kuvvetli, Balıkesir çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

  • BURSA °C, 25°C: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

  • EDİRNE °C, 23°C: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

  • İSTANBUL °C, 23°C: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

  • KOCAELİ °C, 26°C: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla'nın kıyı kesimlerinde kuvvetli, İzmir, Manisa ve Aydın çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

  • A.KARAHİSAR °C, 22°C: Parçalı bulutlu

  • DENİZLİ °C, 26°C: Parçalı bulutlu

  • İZMİR °C, 22°C: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere çok kuvvetli ve şiddetli şiddetli olması bekleniyor.

  • MUĞLA °C, 20°C: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren kıyılarında yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı bulutlu, Antalya çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • ADANA °C, 28°C: Parçalı bulutlu

  • ANTALYA °C, 24°C: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

  • HATAY °C, 27°C: Parçalı bulutlu

  • ISPARTA °C, 19°C: Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • ANKARA °C, 22°C: Parçalı bulutlu

  • ESKİŞEHİR °C, 22°C: Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

  • KAYSERİ °C, 23°C: Parçalı ve çok bulutlu

  • KONYA °C, 22°C: Parçalı bulutlu

KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın, Düzce ve Bolu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

  • BOLU °C, 21°C: Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

  • DÜZCE °C, 26°C: Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

  • KASTAMONU °C, 21°C: Parçalı bulutlu

  • ZONGULDAK °C, 22°C: Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

  • RİZE °C, 24°C: Parçalı bulutlu

  • SAMSUN °C, 26°C: Parçalı bulutlu

  • TOKAT °C, 25°C: Parçalı bulutlu

  • TRABZON °C, 23°C: Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • ERZURUM °C, 15°C: Parçalı bulutlu

  • KARS °C, 14°C: Parçalı bulutlu

  • MALATYA °C, 20°C: Parçalı bulutlu

  • VAN °C, 14°C: Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • DİYARBAKIR °C, 22°C: Parçalı bulutlu

  • GAZİANTEP °C, 23°C: Parçalı bulutlu

  • SİİRT °C, 22°C: Parçalı bulutlu

  • ŞANLIURFA °C, 25°C: Parçalı bulutlu

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