Haberler Haberler BARAJ DOLULUK ORANI SON DAKİKA | 12 Kasım İstanbul barajları doluluk oranı arttı mı?

BARAJ DOLULUK ORANI SON DAKİKA | 12 Kasım İstanbul barajları doluluk oranı arttı mı?

12 Kasım 2023 Pazar günü, önceki günlerde etkili olan yağışların ardından barajlardaki su seviyesi merak ediliyor. İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 20'nin altında seyretmeye devam ediyor. Megakentte su sıkıntısı yaşanmaması için vatandaşlar suyu boşa kullanmama konusunda sık sık uyarılıyor. En yüksek su seviyesi Ömerli Barajı'nda ölçülürken en düşük oran ise yüzde 2,27 ile Sazlıdere Barajı'nda ölçüldü. İşte 12 Kasım 2023 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 07:50 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 08:00
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BARAJ DOLULUK ORANI SON DAKİKA | 12 Kasım İstanbul barajları doluluk oranı arttı mı?

BARAJ DOLULUK ORANI 12 KASIM İSTANBUL | İstanbul barajlarında doluluk oranı her geçen gün biraz daha azalıyor. Son yağışların baraj doluluk oranlarına etkisi çok az miktarda olurken su seviyesi düne kıyasla daha az ölçüldü. En düşük su seviyesine sahip Sazlıdere Barajı'nda su miktarı yüzde 2,27 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 34,31 ile Ömerli Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 12 Kasım 2023 Pazar günü yüzde 16,18 olarak ölçüldü.

💦12 KASIM 2023 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

12 Kasım Pazar günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 16,18 olarak ölçüldü. Dün ise 16,51 olan barajlardaki doluluk miktarının önceki güne kıyasla düştüğü kaydedildi. 12 Kasım'da barajlarda doluluk oranı ise şöyle sıralandı:

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🚿 Ömerli Barajı: %34,31

🚿 Darlık Barajı: %26,59

🚿 Elmalı Barajı: %16,92

🚿 Terkos Barajı: %7,83

🚿 Alibey Barajı: %15,26

🚿 Büyükçekmece Barajı: %4,08

🚿 Sazlıdere Barajı: %2,27

🚿 Istrancalar Barajı: %17,1

🚿 Kazandere Barajı: %5,84

🚿 Pabuçdere Barajı: %2,56

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