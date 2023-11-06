MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI 6 KASIM? | Masterchef All Star kaptanlık oyununu kazanan belli oldu mu?

MasterChef All-Star'da heyecan devam ediyor. 6 Kasım Pazartesi günü yayınlanacak bölümde kaptanlık oyunu oynanacak. Yarışmacılar kaptanlık için en iyi krokan bushu yapmaya çalışacak. Kıyasıya rekabet içinde geçen yarışma sonucu kaptan olan isim belli olacak. Peki, Masterchef All Star kaptanlık oyununu kazanan isim kim oldu? İşte detaylar...

MASTERCHEF ALL STAR KAPTANLIK OYUNUNU KAZANAN BELLİ OLDU MU?

Masterchef All Star'da kaptanlık oynunu kazanan isim belli olmadı. Bölüm sonunda kaptanlar belli olduğunda haberimiz güncellenecek.