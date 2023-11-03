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MUĞLA DEPREM SON DAKİKA - Muğla depremi kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

AFAD'ın aktardığı son dakika bilgisine göre, 3 Kasım Cuma günü Muğla, güne sarsıntıyla başladı. Çevre illerden de hissedilen deprem hakkında arama motorlarında 'Muğla'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? Hangi illerden hissedildi?' sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2023 Cuma 07:40 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2023 Cuma 07:50
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MUĞLA DEPREM SON DAKİKA - Muğla depremi kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

MUĞLA'DA DEPREM SON DAKİKA | AFAD'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'da korkutan bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen sarsıntının ardından vatandaşlar arama motorlarında 'Son dakika deprem mi oldu? Muğla'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?' konuları araştırılıyor.

MUĞLA'DA DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

AFAD'ın verilerine göre saat 06.55'te Muğla'nın Datça ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aynı sarsıntı Kandilli Rasathanesi'nde ise yapılan revizenin ardından 3,8 olarak açıklanmasının ardından revize edilerek 4,1 şeklinde düzeltildi.

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