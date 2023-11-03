MUĞLA DEPREM SON DAKİKA - Muğla depremi kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

MUĞLA'DA DEPREM SON DAKİKA | AFAD'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'da korkutan bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen sarsıntının ardından vatandaşlar arama motorlarında 'Son dakika deprem mi oldu? Muğla'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?' konuları araştırılıyor.

MUĞLA'DA DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

AFAD'ın verilerine göre saat 06.55'te Muğla'nın Datça ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aynı sarsıntı Kandilli Rasathanesi'nde ise yapılan revizenin ardından 3,8 olarak açıklanmasının ardından revize edilerek 4,1 şeklinde düzeltildi.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN