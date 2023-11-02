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HAC KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2024 Hac kurası sonuçları açıklandı mı?

2024 yılında çekilecek Hac kuralarının tarihine ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Geçtiğimiz yıllarda kayıt yaptıran kişilerin otomatik olarak katılım sağladığı hac kuralarının çekileceği tarih belli oldu. Peki Hac kuraları ne zaman çekilecek 2024? Hacı adaylarının merak ettiği tüm detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2023 Perşembe 20:40 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2023 Perşembe 20:50
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HAC KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2024 Hac kurası sonuçları açıklandı mı?

DİYANET 2024 HAC KURA TARİHİ BELLİ OLDU | Diyanet İşleri Başkanlığı, 2024 hac kuralarının çekileceği tarihi kamuoyuna açıkladı. 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketi nedeniyle ertelenen Hac kuralarının önümüzdeki yıl Hacca gidecek adayları belirlemek için çekileceği tarih belli oldu. Peki Hac kuraları ne zaman çekilecek 2024? İşte detaylar...

👉HAC SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI E-DEVLET TIKLAYIN

HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK 2024?

Kaydı yenilenen ve ön kayıt yaptıran 2 milyon 473 bin 65 kişinin katıldığı hac kuraları çekildi. Hacı adayları, sonuçları saat 21.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. HAC SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKAYIN. 👈

"Milyonlarca kardeşimizin hasretle beklediği 2024 Hac kurasını 2 Kasım Perşembe günü Diyanet İşleri Başkanlığımızda gerçekleştireceğiz inşallah. Yüce Rabb'imiz bu kutlu yolculuğa duyduğumuz özlemi, sevgiyi, muhabbeti gönlümüzden eksik eylemesin." ifadelerini kullandı.

2024 HAC KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 Hac kura sonuçları, kura çekildiği gün yani 2 Kasım Salı günü saat 21.00'de ilan edilecek. Sonuçlar, e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.

👉HAC SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI E-DEVLET TIKLAYIN

2023 ODA TÜRÜNE GÖRE HAC FİYATLARI

👉2 Kişilik Oda : 175.097 Türk Lirası

👉3 Kişilik Oda : 165.364 Türk Lirası

👉4 Kişilik Oda: 150.955 Türk Lirası

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