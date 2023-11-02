Haberler Haberler HAC KURA SONUÇ EKRANI - SON DAKİKA | Hac kura sonuçları belli oldu!

HAC KURA SONUÇ EKRANI - SON DAKİKA | Hac kura sonuçları belli oldu!

2024 yılın Hac kuralarının sonuçları açıklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan son dakika açıklama geldi. Geçtiğimiz yıllarda kayıt yaptıran kişilerin otomatik olarak katılım sağladığı hac kuralarının sonuçları belli oldu. Hac ibadetini yerine getirmek isteyen ve kura sonuçlarını bekleyen vatandaşlar arama motorlarında kura sonuçlarını araştırıyor. İşte Hac Kura sonuç ekranı ve tüm detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2023 Perşembe 20:34 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2023 Perşembe 20:50
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HAC KURA SONUÇ EKRANI - SON DAKİKA | Hac kura sonuçları belli oldu!

SON DAKİKA HAC KURA SONUÇ EKRANI - Hac ibadetini gerçekleştirmek isteyen binlerce kişi 2024 yılında da kurada şansını denedi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından çekilen Hac kura sonuçları belli oldu. Vatandaşlar heyecanla kura sonuçlarını araştırıyor. Peki, Hac kura sonuçlarına nereden ve nasıl bakılır? e-Devlet Hac kura sonuç ekranı nasıl görüntülenir? İşte detaylar...

2024 HAC KURA SONUÇLARI - HAC KURA SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

2024 Hac kuraları 2 Kasım Perşembe günü 21:00'da gerçekleştirildi. Kura sonuçlarını hac.gov.tr internet sitesinden sorgulayabilirsiniz.

HAC KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

2023 ODA TÜRÜNE GÖRE HAC FİYATLARI

👉2 Kişilik Oda : 175.097 Türk Lirası

👉3 Kişilik Oda : 165.364 Türk Lirası

👉4 Kişilik Oda: 150.955 Türk Lirası

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