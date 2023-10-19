Haberler Haberler EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 11 BİN TL İDDİASI - Emekli zammı son dakika!

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 11 BİN TL İDDİASI - Emekli zammı son dakika!

Son dakika haberleri... Emeklinin gözü yıl başında yapılacak yeni maaş düzenlemesinde. Orta Vadeli Planlar'ın belli olmasıyla birlikte yıl başı sonrası emeklinin alacağı maaş da hemen hemen belli olmuş durumda. Peki, düzenlemenin ayrıntıları neler? Emekli hangi hesaplamalara göre ne kadar alacak? Ayrıntılar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2023 Perşembe 09:31 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2023 Perşembe 09:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 11 BİN TL İDDİASI - Emekli zammı son dakika!

EMEKLİ MAAŞI 2024 SON DAKİKA - Yeni mali politikalar neticesinde alınan kararlardan bazıları uygulamaya sokulurken bazıları da sırasını bekliyor... Onlardan da en çok merak edilenler arasında emekli zammı geliyor. Peki, yeni düzenleme sonrası hesaplamalarla birlikte emekli ne kadar alacak? İşte o iddia...

Emekliye zam ve en düşük emekli maaşı için yıl başında düzenleme yapılacak. Emekliye zam ve en düşük emekli maaşı artışlarıyla milyonların geliri artacak. Başkan Erdoğan, bütçe çalışmalarının meyveleri alındıkça milyonların refah düzeyini artıracak adımları atacaklarını açıkladı. Asgari ücret ve emekli zammı düzenlemeleri hakkında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan kimsenin enflasyona ezdirilmeyeceğini belirtti.

Temmuz-Aralık 2022 döneminde 3.500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı, Ocak 2023 döneminde önce 5.500 TL'ye ardından Nisan ayında 7.500 TL'ye yükseltildi. 2023 yılında emeklilerin taban aylıklarındaki kümülatif (toplam) artış enflasyonun üzerinde gerçekleşerek yüzde 114'ü aştı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 11 BİN TÜRK LİRASI MI OLACAK?

Nisan ayından yıl başına kadar ki dilimde yüzde 67,22'lik yıl sonu enflasyon rakamlarına göre 8 aylık artış yüzde 45,14 olarak hesaplandı. Yıl başında en düşük emekli maaşı için yüzde 45'i aşan bir zam formülü ortaya çıkmış oldu. Bu rakama göre hesap yapıldığında SSK ve Bağ-Kur taban aylıklarının 10.885 TL'yi aşacak. Sabah'ta yer alan haberde; Refah payı ve iyileştirmeler dikkate alındığında bu hesaplamalar en düşük emekli maaşının 11.000 TL civarında olacağı kaydedildi.

CUMHURİYET İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ SON DAKİKA Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Devamını Oku BUNU DA OKU

DİĞER
Fenomen Gamze Erçel kanser tedavisi gören minik kızı Mavi'nin sağlık durumunu açıkladı!
Yıllardır aynı kanlı plan aynı şeytani senaryo! Soykırımcı İsrail'in 7 maddede manipülasyon taktiği!
İki isme zam yolda! 30 milyonluk jest
F.Bahçe'nin deneyimli ismine Brezilya'dan talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İstanbul’da baraj doluluk oranı ne kadar?
TUS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI SON DAKİKA
ALMANYA 55 BİN LİRA MAAŞLA 2 MİLYON İŞÇİ ALACAK | Aranan meslekler ve başvuru şartları
İşte İstanbul'da 14 saat boyunca su kesintisi olacak ilçeler
Milli yas nedir, işe gidilir mi, resmi tatil mi?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hazard emeklilik sebebini açıkladı Hazard emeklilik sebebini açıkladı 08:48
İki isme zam yolda! 30 milyonluk jest İki isme zam yolda! 30 milyonluk jest 08:14
F.Bahçe'nin deneyimli ismine Brezilya'dan talip! F.Bahçe'nin deneyimli ismine Brezilya'dan talip! 08:04
Buruk'tan Beşiktaş derbisine sürpriz 11! Buruk'tan Beşiktaş derbisine sürpriz 11! 07:53
Derbinin şifresini verdi! "Beşiktaş'ın yapması gereken..." Derbinin şifresini verdi! "Beşiktaş'ın yapması gereken..." 07:38
TFF'den Gazze için saygı duruşu kararı! TFF'den Gazze için saygı duruşu kararı! 01:52
Daha Eski
TFF'den Gazze için saygı duruşu kararı! TFF'den Gazze için saygı duruşu kararı! 01:30
F.Bahçe'de dünya yıldızından müjde! F.Bahçe'de dünya yıldızından müjde! 00:35
Beşiktaş'ta şok ayrılık! Ocak ayında... Beşiktaş'ta şok ayrılık! Ocak ayında... 00:35
Salah'tan Gazze için yardım çağrısı! Salah'tan Gazze için yardım çağrısı! 00:35
Oosterwolde gitmek istediği ligi açıkladı! Oosterwolde gitmek istediği ligi açıkladı! 00:35
Avcı'dan F.Bahçe ve G.Saray sözleri! Avcı'dan F.Bahçe ve G.Saray sözleri! 00:35