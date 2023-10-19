EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 11 BİN TL İDDİASI - Emekli zammı son dakika!

EMEKLİ MAAŞI 2024 SON DAKİKA - Yeni mali politikalar neticesinde alınan kararlardan bazıları uygulamaya sokulurken bazıları da sırasını bekliyor... Onlardan da en çok merak edilenler arasında emekli zammı geliyor. Peki, yeni düzenleme sonrası hesaplamalarla birlikte emekli ne kadar alacak? İşte o iddia...

Emekliye zam ve en düşük emekli maaşı için yıl başında düzenleme yapılacak. Emekliye zam ve en düşük emekli maaşı artışlarıyla milyonların geliri artacak. Başkan Erdoğan, bütçe çalışmalarının meyveleri alındıkça milyonların refah düzeyini artıracak adımları atacaklarını açıkladı. Asgari ücret ve emekli zammı düzenlemeleri hakkında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan kimsenin enflasyona ezdirilmeyeceğini belirtti.

Temmuz-Aralık 2022 döneminde 3.500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı, Ocak 2023 döneminde önce 5.500 TL'ye ardından Nisan ayında 7.500 TL'ye yükseltildi. 2023 yılında emeklilerin taban aylıklarındaki kümülatif (toplam) artış enflasyonun üzerinde gerçekleşerek yüzde 114'ü aştı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 11 BİN TÜRK LİRASI MI OLACAK?

Nisan ayından yıl başına kadar ki dilimde yüzde 67,22'lik yıl sonu enflasyon rakamlarına göre 8 aylık artış yüzde 45,14 olarak hesaplandı. Yıl başında en düşük emekli maaşı için yüzde 45'i aşan bir zam formülü ortaya çıkmış oldu. Bu rakama göre hesap yapıldığında SSK ve Bağ-Kur taban aylıklarının 10.885 TL'yi aşacak. Sabah'ta yer alan haberde; Refah payı ve iyileştirmeler dikkate alındığında bu hesaplamalar en düşük emekli maaşının 11.000 TL civarında olacağı kaydedildi.