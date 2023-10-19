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BAKIRKÖY SU KESİNTİSİ - Bakırköy'de sular ne zaman gelecek? (19 Ekim)

Bakırköy'de 19 Ekim Perşembe günü hangi mahallelerde su kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan planlı çalışmalar kapsamında ilçe ve mahallelerde yapılan kesintiler, İSKİ'nin resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda suların ne zaman geleceği de bildirilirken İSKİ İstanbul Bakırköy su kesintisi olan mahalleleri ve 19 Ekim 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2023 Perşembe 17:31 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2023 Perşembe 17:40
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BAKIRKÖY SU KESİNTİSİ - Bakırköy'de sular ne zaman gelecek? (19 Ekim)

19 EKİM 2023 BAKIRKÖY SU KESİNTİSİ | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, Bakırköy'de bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 19 Ekim 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Bakırköy 19 Ekim Perşembe günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

BAKIRKÖY'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLELER: YEŞİLYURT MAH

AÇIKLAMA:ÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 19/10/2023

BİTİŞ TARİHİ :Çalışmanın tahmini olarak 19/10/2023 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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