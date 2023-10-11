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İSTANBUL'A YAĞMUR ALARMI ⛈ | Meteoroloji saat verdi, ilçe ilçe uyardı! - İstanbul hava durumu 11 Ekim

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 Ekim Çarşamba tarihli hava durumu raporunda, İstanbul başta olmak üzere birçok ilde sağanak görüleceğini bildirdi. Gün boyu Marmara ve Kuzey Ege'de etkili olacak rüzgarın hızının saatte 60 km'ye kadar çıkacağını belirten yetkililer, MGM'nin resmi sitesinde 11 Ekim 2023 illere göre hava durumunu paylaştı. Detaylar ve Meteoroloji raporu haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2023 Çarşamba 10:20
İSTANBUL'A YAĞMUR ALARMI ⛈ | Meteoroloji saat verdi, ilçe ilçe uyardı! - İstanbul hava durumu 11 Ekim

İSTANBUL'A YAĞMUR ALARMI | Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaprığı değerlendirmeye göre, İstanbul'da bugün sabah saatlerinde başlaması beklenen yağışın öğlene dek etkisini koruyacağı tahmin ediliyor. Megakentte rüzgarın hızının saatte 60 km'ye kadar çıkacağını belirten uzmanlar, sıcaklığın mevsim normallerinde seyrederken iç kesimlerde ise 4 dereceye kadar düşüş kaydedileceğini ifade etti. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 11 Ekim İstanbul hava durumu ve illere göre hava durumu...

METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL'A İLÇE İLÇE UYARI

"Rüzgarın, Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadesini kullanan Meteoroloji yetkilileri, İstanbul'daki yağışın daha çok Anadolu Yakası'nda etkili olacağına dikkat çekti. İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin öğleden sonraya kadar sağanak yağışlı olması beklenirken bölgenin güney kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis olması tahmin ediliyor.

SAĞANAK VE FIRTINAYA DİKKAT!

Kuvvetli yağış uyarısı: Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgarın, Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da 11 Ekim Çarşamba günü görülmesi beklenen yağışlar, öğleden sonra yerini parçalı bulutlu havaya bırakacak. Sıcaklığın öğle saatlerinde 21 dereceye kadar çıkması beklenen megakentte hafta boyu yağış görülmüyor.

11 Ekim Çarşamba: 21°C

12 Ekim Perşembe: 24°C

13 Ekim Cuma: 23°C

14 Ekim Cumartesi: 24°C

15 Ekim Pazar: 23°C

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU (11 EKİM)

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı, yer yer çok bulutlu İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • EDİRNE °C, 24°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu

  • İSTANBUL °C, 21°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

  • SAKARYA °C, 20°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

  • KIRKLARELİ °C, 21°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • A.KARAHİSAR °C, 19°C: Parçalı ve az bulutlu

  • DENİZLİ °C, 26°C: Parçalı ve az bulutlu

  • İZMİR °C, 26°C: Az bulutlu

  • MUĞLA °C, 27°C: Az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • ADANA °C, 33°C: Parçalı ve az bulutlu

  • ANTALYA °C, 29°C: Parçalı ve az bulutlu

  • HATAY °C, 30°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu

  • MERSİN °C, 31°C: Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • ANKARA °C, 20°C: Parçalı ve az bulutlu

  • ESKİŞEHİR °C, 19°C: Parçalı ve az bulutlu

  • SİVAS °C, 17°C: Parçalı ve az bulutlu

  • KONYA °C, 19°C: Parçalı ve az bulutlu

KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği, Sinop çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • BOLU °C, 18°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu

  • KASTAMONU °C, 18°C: Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı

  • SİNOP °C, 19°C: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

  • ZONGULDAK °C, 19°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

  • AMASYA °C, 18°C: Parçalı ve çok bulutlu

  • SAMSUN °C, 17°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

  • TOKAT °C, 17°C: Parçalı ve çok bulutlu

  • TRABZON °C, 17°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, güneydoğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • KARS °C, 15°C: Parçalı ve çok bulutlu

  • ERZURUM °C, 15°C: Parçalı ve çok bulutlu

  • MALATYA °C, 23°C: Parçalı ve az bulutlu

  • VAN °C, 16°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • DİYARBAKIR °C, 26°C: Parçalı bulutlu

  • GAZİANTEP °C, 26°C: Parçalı ve az bulutlu

  • MARDİN °C, 24°C: Parçalı bulutlu

  • ŞANLIURFA °C, 28°C: Parçalı bulutlu

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