İSTANBUL'A YAĞMUR ALARMI ⛈ | Meteoroloji saat verdi, ilçe ilçe uyardı! - İstanbul hava durumu 11 Ekim

İSTANBUL'A YAĞMUR ALARMI | Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaprığı değerlendirmeye göre, İstanbul'da bugün sabah saatlerinde başlaması beklenen yağışın öğlene dek etkisini koruyacağı tahmin ediliyor. Megakentte rüzgarın hızının saatte 60 km'ye kadar çıkacağını belirten uzmanlar, sıcaklığın mevsim normallerinde seyrederken iç kesimlerde ise 4 dereceye kadar düşüş kaydedileceğini ifade etti. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 11 Ekim İstanbul hava durumu ve illere göre hava durumu...

METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL'A İLÇE İLÇE UYARI

"Rüzgarın, Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadesini kullanan Meteoroloji yetkilileri, İstanbul'daki yağışın daha çok Anadolu Yakası'nda etkili olacağına dikkat çekti. İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin öğleden sonraya kadar sağanak yağışlı olması beklenirken bölgenin güney kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis olması tahmin ediliyor.

SAĞANAK VE FIRTINAYA DİKKAT!

Kuvvetli yağış uyarısı: Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgarın, Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da 11 Ekim Çarşamba günü görülmesi beklenen yağışlar, öğleden sonra yerini parçalı bulutlu havaya bırakacak. Sıcaklığın öğle saatlerinde 21 dereceye kadar çıkması beklenen megakentte hafta boyu yağış görülmüyor.

⛅11 Ekim Çarşamba: 21°C

⛅12 Ekim Perşembe: 24°C

⛅13 Ekim Cuma: 23°C

⛅14 Ekim Cumartesi: 24°C

⛅15 Ekim Pazar: 23°C

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU (11 EKİM)

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı, yer yer çok bulutlu İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 24°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu

Parçalı, yer yer çok bulutlu İSTANBUL °C, 21°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı SAKARYA °C, 20°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 21°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 19°C: Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ °C, 26°C: Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu İZMİR °C, 26°C: Az bulutlu

Az bulutlu MUĞLA °C, 27°C: Az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C: Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu ANTALYA °C, 29°C: Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu HATAY °C, 30°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu

Parçalı, yer yer çok bulutlu MERSİN °C, 31°C: Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 20°C: Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR °C, 19°C: Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu SİVAS °C, 17°C: Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu KONYA °C, 19°C: Parçalı ve az bulutlu

KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği, Sinop çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 18°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu

Parçalı, yer yer çok bulutlu KASTAMONU °C, 18°C: Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı SİNOP °C, 19°C: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı ZONGULDAK °C, 19°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı AMASYA °C, 18°C: Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu SAMSUN °C, 17°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı TOKAT °C, 17°C: Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu TRABZON °C, 17°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, güneydoğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KARS °C, 15°C: Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu ERZURUM °C, 15°C: Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu MALATYA °C, 23°C: Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu VAN °C, 16°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.