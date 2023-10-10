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SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI 2023 | Diş hekimliği 2. dönem atama kurası isim listesi

Sağlık Bakanlığı'nın Diş Hekimliği 2. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası, başvuru yapanlar tarafından merak ediliyor. Başvurusu reddedilenler ve ret nedenine itiraz edilenler için düzenlenen 2. atama kura sonuçları, Personel Bilgi Sistemi üzerinden ilan edildi. İşte Sağlık Bakanlığı kura sonuçları 2023 ve Diş hekimliği 2. dönem atama kurası isim listesi

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2023 Salı 14:12 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2023 Salı 14:31
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI 2023 | Diş hekimliği 2. dönem atama kurası isim listesi

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI 2023 | Sağlık Bakalığı'nın Diş Hekimliği 2. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası, başvuru yapanlar tarafından merak ediliyor. Kura çekilişi sonuçlarının, Sağlık Bakanlığı resmi internet adresi üzerinden yayınlanmasıyla birlikte diş hekimlerinin görev yerleri belli olfu. İşte Diş hekimliği 2. dönem atama kurası isim listesi ve Sağlık Bakanlığı kura sonuçları 2023...

2023 SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Kura çekilişi 10.10.2023 tarihinde saat 10:00 'da Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesinde Noter huzurunda gerçekleştirildi. Kura çekilişi bakanlığın YouTube kanalı (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi)üzerinden canlı olarak yayınlanacağından kuraya katılımcı alınmadı.

Sağlık Bakanlığı'nın resmi sitesinde kura sürecine ilişkin şu bilgilendirme metni yer aldı:

DİŞ HEKİMLİĞİ 2. DÖNEM ATAMA KURASI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

"KURA BAŞVURULARININ YAPILMASI HAKKINDA

Personel Bilgi Sistemine girişler E-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Sisteme giriş yapmak için ekrandaki "E-Devlet Girişi" butonuna basarak açılan sayfada hangi yöntemle giriş yapmak istiyorsanız seçerek sisteme giriş yapabilirsiniz.

EKİP PORTAL UYGULAMASI HAKKINDA

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarında çalışan personellerimiz; öğrenim durumu, hizmet süresi ve diğer sicil bilgilerine https://ekipportal.saglik.gov.tr adresinden hizmet veren Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) portal uygulamasından ulaşabilirler. EKİP portal sistemine ulaşmak için Tıklayınız

ATAMA VE KURA DUYURULARI HAKKINDA

Kura İlan Metinleri, Münhal Kadrolar, Kura Yeri ve Saati ile Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Tebligatları Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web sayfasından takip edilmelidir."

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