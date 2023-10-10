Haberler Haberler BARAJ DOLULUK ORANI 10 EKİM İSTANBUL | İstanbul’da baraj doluluk oranı ne kadar?

BARAJ DOLULUK ORANI 10 EKİM İSTANBUL | İstanbul’da baraj doluluk oranı ne kadar?

10 Ekim 2023 Salı günü İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 30'nu altında seyrediyor. Megakentte su sıkıntısı yaşanmaması için belediyeler her gün yeni bir önlem duyururken vatandaşlar da suyu boşa kullanmama konusunda sık sık uyarılıyor. Ömerli Barajı'nda su seviyesi yüzde 50'nin altında ölçülürken 178,5 kilometrekarelik havza alanına sahip Pabuçdere Barajı'ndaki su miktarı ise yüzde 3,32 oldu. İşte 10 Ekim 2023 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2023 Salı 09:49 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2023 Salı 10:01
BARAJ DOLULUK ORANI 10 EKİM İSTANBUL | İstanbul’da baraj doluluk oranı ne kadar?

BARAJ DOLULUK ORANI 10 EKİM İSTANBUL | İstanbul barajlarında doluluk oranı her geçen gün biraz daha azalıyor. En düşük su seviyesine sahip Pabuçdere Barajı'nda su miktarı yüzde 3,32 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 48,21 ile Ömerli Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 10 Ekim 2023 Salı günü yüzde 22,65 olarak ölçüldü.

💦10 EKİM 2023 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

10 Ekim 2023 Salı günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 22,65 olurken barajlardaki doluluk oranı ise şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %48,21

🚿 Darlık Barajı: %35

🚿 Elmalı Barajı: %17,33

🚿 Terkos Barajı: %11,77

🚿 Alibey Barajı: %24,57

🚿 Büyükçekmece Barajı: %4,4

🚿 Sazlıdere Barajı: %8,65

🚿 Istrancalar Barajı: %14,42

🚿 Kazandere Barajı: %4,4

🚿 Pabuçdere Barajı: %3,32

DİĞER
Mehmet Ali Erbil'in genç aşkı meğer evlilik değil ev'lenmek istemiş! 66 yaşındaki şovmenin evlilik hayali suya mı düştü?
Başkan Erdoğan'dan kabine sonrası emekliye ikramiye müjdesi: 5 bin TL ödeme yapmayı kararlaştırdık
Beşiktaş'tan flaş Burak Yılmaz kararı!
Adaleti yok etmek için 'VAR'
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
CUMHURİYET BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023 | İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakti ve ezan saatleri
Pendik'te sular ne zaman gelecek? (10 Ekim 2023)
Ekim 2023 evde bakım maaşı yatan iller listesi
Beşiktaş'ta sular ne zaman gelecek? (10 Ekim 2023)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan ocak ayında bomba hamle! G.Saray'dan ocak ayında bomba hamle! 09:43
Kafa karıştıran gelişme! Ziyech... Kafa karıştıran gelişme! Ziyech... 09:35
Gomis'in büyük pişmanlığı! Galatasaray... Gomis'in büyük pişmanlığı! Galatasaray... 09:13
Bursaspor - Gölcükspor maçı saat kaçta? Bursaspor - Gölcükspor maçı saat kaçta? 09:15
Isparta 32 Spor - Sincan Belediyespor maçı saat kaçta? Isparta 32 Spor - Sincan Belediyespor maçı saat kaçta? 09:21
İşte İsmail Kartal'ın '6 saniye' kuralı İşte İsmail Kartal'ın '6 saniye' kuralı 09:31
Daha Eski
Boey'e bir kötü haber daha! Bu kez de... Boey'e bir kötü haber daha! Bu kez de... 00:11
Beşiktaş'a yıldız isimden kötü haber! Beşiktaş'a yıldız isimden kötü haber! 00:11
Ferdi Kadıoğlu'dan ayrılık açıklaması! Ferdi Kadıoğlu'dan ayrılık açıklaması! 00:11
Icardi için milli takım çağrısı! Icardi için milli takım çağrısı! 00:11
Adaleti yok etmek için 'VAR' Adaleti yok etmek için 'VAR' 08:57
Kırklarelispor - Çorluspor 1947 maçı ne zaman? Kırklarelispor - Çorluspor 1947 maçı ne zaman? 08:58