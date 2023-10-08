TOKİ İNŞAATI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? | 2023 İlk Evim TOKİ evleri ne zaman teslim edilecek?

TOKİ İNŞAATI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? | Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesinde detaylar netleşti. Kazananların kura çekimi ile belirlenmesinin ardından TOKİ ev veya iş yerlerinin temellerinin ne zaman atılacağı merak ediliyor. Peki TOKİ konutları inşaatı ne zaman başlayacak? 2023 İlk Evim İlk İş Yerim TOKİ evleri ne zaman teslim edilecek? İşte detaylar...

2023 İLK EVİM TOKİ EVLERİ NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Başvuruları 14 Eylül-31 Ekim 2022 tarihlerinde yapılan ve kura çekilişi 2023'ün ilk yarısında tamalanan TOKİ 81 il konutları hakkında araştırmalar sürüyor. Daha önce ev ve iş yeri sahibi olmayan orta gelirli vatandaşlara uygun fiyatlı, uzun vade ve düşük peşinatla ev sahibi olma imkanı tanıyan TOKİ konutlarında inşaatın başlayacağı tarihe ilişkin açıklama geldi.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, TOKİ eliyle yapılacak 250 bin konut hakkında bilgi verdi. 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketini hatırlatan Bulut, "Deprem bölgesi için çok gülü bir çalışma başlattık. Burada inşaatlarımız devam ederken diğer şehirlerimizdeki sosyal konut çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Geçen yıl açıkladığımız 250 bin sosyal konut uygulamasında 50 bin konutun ihalesini yaptık. İstanbul'daki sosyal konutlar için çalışmaları tamamladık. Yılbaşından sonra onların da temellerini atmaya başlayacağız" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz dönemde yaptığı açıklamada, proje kapsamında 2 yıl içinde 250 bin konutluk ilk etabın 2028'e kadar da 500 bin konutun tamamının bitirilip hak sahiplerine teslim edileceğini belirtti. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, 250 bin konut için talep toplama süreçlerini yerine getirdiklerini belirterek TOKİ konutlarının teslim tarihini açıkladı.

TOKİ KONUT İNŞAATI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un açıklamalarına göre, TOKİ İstanbul'da ilk temeller 2024'ün ilk aylarında atılacak. 250 bin sosyal konutlu 'İLk Evim İlk İş Yerim' projesi kapsamında, İstanbul'da inşa edilecek TOKİ sosyal konutlar için çalışmaların tamamlandığını belirten Bulut, bu konutlar için yılbaşının ardından temelin atılacağını duyurdu.

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. Gaziantep'te ise TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 9 ilçede konut inşa edilecek.

TOKİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sosyal konut taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. Projede taksit ödemeleri ile ilgili ilerleyen haftalarda yeniden açıklamaların yapılması bekleniyor.

TOKİ TAKSİTLERİ NE KADAR?

Konut fiyatları 608 bin lira ile 950 bin lira arasında değişiyor. Aylık taksitler ise 2 bin 280 liradan başlıyor, 3 bin 562 liraya kadar çıkıyor.

Projeye yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde başvuru sahiplerine bilgi verilecektir.

Hak sahiplerine konutlar; %10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacaktır.

Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacaktır. İlk dönemsel artış sözleşme tarihine göre İdarece belirlenecektir.

Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.