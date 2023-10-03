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Masterchef Siron nasıl yapılır? Siron malzemeleri nelerdir? İşte pratik Siron tarifi...

Masterchef Türkiye'nin son bölümüde takımlardan Karadeniz menüsü yapmaları istendi. Menüde yer alan yemekler arasında Karadeniz mutafığının vazgeçilmez lezzetlerinden Siron da vardı. Yapışılı oldukça basit olan ancak yemesi en keyifli yemeklerden Siron, izleyicilerin de dikkatini çekti. İnternette tarifi aranan Siron, tat olarak mantıya benziyor. Peki, Masterchef Siron nasıl yapılır? Siron malzemeleri nelerdir? İşte pratik Siron tarifi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 09:56 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2023 Salı 13:55
Masterchef Siron nasıl yapılır? Siron malzemeleri nelerdir? İşte pratik Siron tarifi...

Masterchef'in son bölümünde izleyicileri ekran karşısına kilitleyen bir eleme heyecanı yaşandı. Ancak bunun öncesinde mavi ve kırmızı takımdan Karadeniz mutfağına özgü hazırlanmış bir menü yapmaları istendi. Bu yemekler arasında en dikkat çekici olan Siron'du... İzleyicilerin internette tarifini sıkça arattığı Siron, lezzetiyle büyüleyen bir yiyecek. Peki, Masterchef Siron nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

SİRON MALZEMELERİ

-3 adet yufka

-3 çorba kaşığı tereyağı

-350 gram kıyma

-Tuz

-Karabiber

-Pul biber

SOSU İÇİN

-3 diş dövülmüş sarımsak

-Bir buçuk su bardağı yoğurt

-2 çorba kaşığı tereyağı

-Salça

SİRON NASIL YAPILIR? İŞTE PRATİK SİRON TARİFİ...

Öncelikle, yufkalarımızın her birini rulo şekline getirip 2'şer cm aralıklarla kesiyoruz. Kestiğimiz rulo yufkaları, fırın tepsisinde boş yer kalmayacak şekilde yan yana diziyoruz. Ardından tavada erittiğimiz tereyağımızı, ruloların üzerinde gezdiriyoruz. Daha sonra kıymamızı alıp tuz, karabiber ve pul biberle birlikte kavuruyoruz. Ardından kıymayı, yufkaların üzerine yayıyoruz. Sonra, yoğurt ve sarımsağı karıştırıp çırpıyoruz. Kıymanın üzerinde gezdirdikten sonra 180 derece önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 20 dakika pişiriyoruz. Tavada tereyağını eritip salçayla biraz kavurun. Fırından çıkardığını Siron'un üzerinde sıcak şekilde gezdirin. Siron servise hazır, afiyet olsun...

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