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KUYMAK TARİFİ | Kuymak nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

Karadeniz Bölgesi'nden tüm Türk mutfağına yayılan, mısır unu ve peynirin muhteşem uyumunun tereyağı lezzetiyle birleşmesi sonucu ortaya çıkan kuymak, damak çatlatan lezzetiyle yemekseverlerin 1 numaralı yiyeceği unvanını koruyor. Bazı bölgelerde mıhlama olarak da bilinen kıymağı yapmak isteyenler için kuymak nasıl yapılır sorusunu haberimizde derledik. İşte kuymak tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2023 Salı 13:50 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2023 Salı 14:10
KUYMAK TARİFİ | Kuymak nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

KUYMAK TARİFİ | Trabzon'un meşhur lezzeti kuymak, kahvaltılardan akşam yemeklerine her öğünde sofraları süsleyen lezzet olarak karşımıza çıkıyor. Kimi yörelerde mıhlama, muhlama olarak da bilinen kuymak tarifini evinde hazırlamak isteyenler arama motorlarında 'Kuymak nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları nelerdir?' sorgulamaları yapıyor. İşte en güzel kuymak tarifi...

KUYMAK NASIL YAPILIR?

Malzemeleri:

  • 4 yemek kaşığı mısır unu

  • 2 su bardağı su

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 kase kadar telli peynir, imansız peynir ve kaşar peyniri karışımı

  • Tuz (peynirlerin tuz oranına göre istediğiniz ölçüde)

Yapılışı:

  • Bakır ya da teflon tavaya 2 yemek kaşığı tereyağını koyup eritelim.

  • 4 yemek kaşığı mısır ununu ve tuzu ekleyip unumuzu kavuralım.

  • Hafif rengi dönüp kokusunu verince 2 su bardağı soğuk suyumuzu da yavaş yavaş ekleyelim.

  • Topaklanma olmaması için karıştıralım.

  • Altı kısık bir şekilde suyunu çekip yağını üzerine verinceye kadar yaklaşık 5 dakika pişirelim.

  • Bu aşamada peynirli karışımımızı ekleyip fazla karıştırmadan peynirimiz eriyip tekrar yağı yüzüne çıkınca altını kapatalım ve sıcak sıcak servis edelim.

Püf noktaları:

  • Kuymağı bakır tava ile yapacaksanız öncesinde tavayı ısıtmalısınız.

  • Tadının yumuşaması için su yerine süt koymayı da tercih edebilirsiniz.

  • Kuymağın orijinal peyniri (kolot peyniri) yoksa kaşarlı ya da eriyebilen diğer peynirlerle de yapabilirsiniz.

  • Tuz miktarını kullandığınız peynirlerin tuzluluk oranına göre ayarlamalısınız.

  • Mısır ununun rengi hafif dönene kadar kavurmalısınız.

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