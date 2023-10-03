KUYMAK TARİFİ | Kuymak nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

KUYMAK TARİFİ | Trabzon'un meşhur lezzeti kuymak, kahvaltılardan akşam yemeklerine her öğünde sofraları süsleyen lezzet olarak karşımıza çıkıyor. Kimi yörelerde mıhlama, muhlama olarak da bilinen kuymak tarifini evinde hazırlamak isteyenler arama motorlarında 'Kuymak nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları nelerdir?' sorgulamaları yapıyor. İşte en güzel kuymak tarifi...

KUYMAK NASIL YAPILIR?

Malzemeleri:

4 yemek kaşığı mısır unu

2 su bardağı su

2 yemek kaşığı tereyağı

1 kase kadar telli peynir, imansız peynir ve kaşar peyniri karışımı

Tuz (peynirlerin tuz oranına göre istediğiniz ölçüde)

Yapılışı:

Bakır ya da teflon tavaya 2 yemek kaşığı tereyağını koyup eritelim.

4 yemek kaşığı mısır ununu ve tuzu ekleyip unumuzu kavuralım.

Hafif rengi dönüp kokusunu verince 2 su bardağı soğuk suyumuzu da yavaş yavaş ekleyelim.

Topaklanma olmaması için karıştıralım.

Altı kısık bir şekilde suyunu çekip yağını üzerine verinceye kadar yaklaşık 5 dakika pişirelim.

Bu aşamada peynirli karışımımızı ekleyip fazla karıştırmadan peynirimiz eriyip tekrar yağı yüzüne çıkınca altını kapatalım ve sıcak sıcak servis edelim.

Püf noktaları: