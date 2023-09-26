Haberler Haberler MEVLİD KANDİLİ KILINACAK NAMAZLAR DİYANET | 2023 Mevlid Kandili hangi dualar okunur, hangi namazlar kılınır?

MEVLİD KANDİLİ KILINACAK NAMAZLAR DİYANET | 2023 Mevlid Kandili hangi dualar okunur, hangi namazlar kılınır?

Müslümanlar için en önemli günlerden olan ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in doğduğu gece olarak kabul edilen Mevlid Kandili, 26 Eylül Salı günü idrak edilecek. Bu mübarek geceyi çeşitli ibadetlerle geçirmek isteyenler, arama motorlarında ‘Mevlid Kandili kılınacak namazlar Diyanet, 2023 Mevlid Kandili hangi dualar okunur, hangi namazlar kılınır?’ sorgulaması yapıyor. Detaylar haberimizde…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2023 Salı 08:10
MEVLİD KANDİLİ KILINACAK NAMAZLAR DİYANET | 2023 Mevlid Kandili hangi dualar okunur, hangi namazlar kılınır?

Mevlid Kandili'nde özel bir farz veya sünnet namazı kılma zorunluluğu yoktur. Ancak Mevlid Kandili, Müslümanlar için özel bir ibadet gecesi olarak kabul edildiğinden, bu geceyi ibadetle değerlendirmek isteyen kişiler bazı nafile namazları kılabilirler. İşte Mevlid Kandili'nde kılınabilecek nafile namazlardan bazıları...

MEVLİD KANDİLİ KILINACAK NAMAZLAR

Mevlit Kandili'nde kılınması önerilen namazlar vardır. Tesbih Namazı kılınmalı ve Hatm-i Enbiya yapmanız gerekîr. Tesbih namazına şu şekilde niyet edilir:"Yâ Rabbi, niyet eyledim rızâ-yı şerîfin için tesbîh namazına. Yâ Rabbi, bu gece teşrîfleriyle âlemleri nûra gark ettiğin Habîbin, başımızın tâcı Resûl-i Zîşân Efendimiz'in hürmetine ve bu gecedeki esrârın hürmetine ben âciz kulunu da afv-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne mazhar eyle." Allâhü Ekber, diyerek namaza başlanır.

MEVLİD KANDİLİ ÇEKİLECEK ZİKİR VE TESBİHLER DİYANET 2023 Devamını Oku BUNU DA OKU

Namazda Fatiha-i şerifeden sonra zammı sure olarak isten veya bilinen herhangi bir dua okunmalı.

Günahların affına vesîle olan tesbih namazı 4 rekat olarak kılınır. Bu namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir. Tesbih namazında her rekatte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur.

"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym"

Öte yandan şu namazların da Mevlid Kandili'nde kılınabileceğine ilişkin din alimlerinin tavsiyeleri mevcuttur:

PEYGAMBER EFENDİMİZ'İN MEVLİD KANDİLİ DUASI Devamını Oku BUNU DA OKU

Tahajjud Namazı: Mevlid Kandili gecesinde gönüllü olarak kılınabilecek en yaygın namazlardan biri Tahajjud namazıdır. Gece uykusundan kalkarak kılınan bu namaz, kişinin dua etmesine, ibadet etmesine ve Allah'a yakın olmasına vesile olabilir.

Gece İbadeti (İhya): Bazı camilerde veya evlerde Mevlid Kandili özel programları düzenlenir. Bu programlar, gece boyunca Kur'an okumaları, ilahi ve kasidelerin söylenmesi gibi ibadetler içerebilir.

Duha Namazı: Duha namazı, sabah namazından sonra güneş yükselmeden önce kılınan bir nafile namazdır. Mevlid Kandili'nde bu namazı kılmak da yaygın bir uygulamadır.

Cuma Gecesi Namazı (Salat al-Jumu'ah): Mevlid Kandili bir Cuma gününe denk geliyorsa veya Cuma gecesi olarak kabul ediliyorsa, Cuma gecesi namazı kılınabilir.

MEVLİD KANDİLİ OKUNACAK DUALAR

Hatm-i Enbiya yapmak için, önce 1 Fatiha suresi 3 İhlas-ı şerif okunur. Sonra: "Eûzu billahis-semiıl-alimi mineş-şeytanir-racim. Rabbi eûzu bike min hemezatiş-şeyatıyn. Ve eûzu bike rabbi en yahdurûnr." duası okunur

Şu ayet-i celile okunur ve buna göre hareket edilir: Bismillahir-rahmanir-rahim. Ya eyyühellezine amenusbirû ve sabirû ve rabitû vettekullahe lealleküm tüflihûn. Sadekallahül-azıym.

Daha sonra şu sıraya göre hatme devam edilir:

Bismillahir-rahmanir-rahim. İnnallahe ve melaiketehû yüsallûne alen-nebiy. Ya eyyühellezine amenû sallû aleyhi ve sellimû teslima. Sadekallahül-azıym.

MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI RESİMLİ 2023 🌹 | Dualı, Hadisli Mevlid Kandili mesajları 🤲 Devamını Oku BUNU DA OKU
  • 100 kere: Salevat-ı şerife,
  • 500 kere: Rabbena zalemna enfüsena ve in lem tağfir lena ve terhamna lenekûnenne minel-hasirin.
  • 100 kere: Salevat-ı şerife,
  • 100 kere: Salevat-ı şerife,
  • 500 kere: Rabbi enni messeniyed-durru ve ente erhamür-rahimin.
  • 100 kere: Salevat-ı şerife,
  • 100 kere: Salevat-ı şerife,
  • 500 kere: La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez-zalimin.
  • 100 kere: Salevat-ı şerife,
  • 100 kere: Salevat-ı şerife,
  • 500 kere: La havle ve la kuvvete illa billahil-aliyyil-azıym.
  • 100 kere: Salevat-ı şerife, okunur.

Salavatlar: Peygamber Hz. Muhammed'e salat ve selam göndermek için çeşitli salavatlar okunabilir. Örneğin "Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammed" şeklindeki dua ve salavatlar.

Tevhit Duası: "La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah" gibi tevhid duası çekmek, Allah'ın birliğini ifade eder.

İstiğfar Duası: Günahları affetmek ve tövbe etmek için istigfar duası okunabilir.

Rızık ve Bereket İçin Dua: Rızık, bereket ve iyiliklerin artması için dua edilebilir.

Ölüler İçin Dua: Mevlid Kandili aynı zamanda ölüler için dua etmek için bir fırsat olabilir. Ölen yakınlarımızın ruhları için dua edebiliriz.

Şükür Duası: Allah'a nimetleri için şükretmek ve daha fazla nimetler istemek amacıyla şükür duaları okunabilir.

Kur'an'dan Ayetler: Kur'an'dan bazı ayetler okunabilir. Özellikle Mevlid Kandili'nde Hz. Muhammed'in doğumu ile ilgili ayetler okunabilir.

DİĞER
Son dakika haberleri: Volkan Demirel'den Süper Lig'de tarihi başarı! Trabzonspor’a karşı inanılmaz istatistik: ‘Yok artık’ dedirtti…
Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak! Masada hangi konular var?
Aslan'ın zirve hesabı! İşte Buruk'un 11'i
4 yıldız boşa çıkıyor! F.Bahçe'de ayrılık kapıda
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 26 EYLÜL 2023 | Şans kapınızı çalacak, hazır olun!
METEOROLOJİ TARİH VERDİ: İSTANBUL'A YAĞMUR GELİYOR (26 Eylül hava durumu)
MEVLİD KANDİLİ ÇEKİLECEK ZİKİR VE TESBİHLER DİYANET 2023
PEYGAMBER EFENDİMİZ’İN MEVLİD KANDİLİ DUASI
Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bjelica maçı verdi Bjelica maçı verdi 00:40
Süper Lig tarihine geçti! Zirvedeki 2 isimden birisi o Süper Lig tarihine geçti! Zirvedeki 2 isimden birisi o 00:34
Alex varsa sorun yok! Hakkındaki tartışmaları bitirdi Alex varsa sorun yok! Hakkındaki tartışmaları bitirdi 00:24
12'de 12 yapmıştı! Icardi 4 gol daha atarsa... 12'de 12 yapmıştı! Icardi 4 gol daha atarsa... 00:19
Nenad Bjelica: Bu tip şeylerin olmaması lazım Nenad Bjelica: Bu tip şeylerin olmaması lazım 00:13
Volkan Demirel: 1 dakika bile düşünmedim! Volkan Demirel: 1 dakika bile düşünmedim! 00:13
Daha Eski
Trabzonspor 90+7'de yıkıldı! Trabzonspor 90+7'de yıkıldı! 00:13
Volkan Demirel seriyi sürdürdü! 27 maçta... Volkan Demirel seriyi sürdürdü! 27 maçta... 00:13
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 00:13
Grabara'ya ceza verilecek mi? Grabara'ya ceza verilecek mi? 00:13
Erteleme maçlarının hakemleri belli oldu! Erteleme maçlarının hakemleri belli oldu! 00:13
Lugano cep telefonunu çalan hırsızı böyle yakaladı! Lugano cep telefonunu çalan hırsızı böyle yakaladı! 00:13