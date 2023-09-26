Haberler Haberler MEVLİD KANDİLİ ÇEKİLECEK ZİKİR VE TESBİHLER DİYANET | 📿 2023 Mevlid Kandili’nde hangi zikir ve tesbihler çekilir?

MEVLİD KANDİLİ ÇEKİLECEK ZİKİR VE TESBİHLER DİYANET | 📿 2023 Mevlid Kandili’nde hangi zikir ve tesbihler çekilir?

Rebiülevvel ayının 12. Gününde eda edilen ve İslam peygamberi Hz. Muhammed’in doğum gecesi olarak kabul edilen Mevlid Kandili, 2023 yılında 26 Eylül Salı gününe denk geliyor. Bu önemli günü çeşitli ibadetlerle geçirmek isteyen Müslümanlar arama motorlarında ‘Mevlid Kandili çekilecek zikir ve tesbihler Diyanet, Mevlid Kandili kılınacak namazlar, okunacak dualar 2023’ sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2023 Salı 07:40 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2023 Salı 08:10
MEVLİD KANDİLİ ÇEKİLECEK ZİKİR VE TESBİHLER DİYANET | 📿 2023 Mevlid Kandili’nde hangi zikir ve tesbihler çekilir?

MEVLİD KANDİLİ ÇEKİLECEK ZİKİR VE TESBİHLER DİYANET | Hicri takvime göre yılın 3. Ayı olan Rebiülevvel, miladi takvime göre 26 Eylül'de eda edilecek. İslam peygamberi Hz. Muhammed'in doğum gününü kutlama ve anma amacı taşıyan Mevlid Kandili'nde dua ve dileklerin Allah katında hızlıca vuku bulacağına inanan Müslümanlar, bu önemli geceyi çeşitli ibadetlerle geçirmeyi planlıyor. Peki Mevlid Kandili'nde hangi zikir ve tesbihler çekilir? Hangi namazlar kılınır, dualar okunur? İşte Diyanet'in yorumuyla Mevlid Kandili hakkında merak edilenler…

MEVLİD KANDİLİ ÇEKİLECEK ZİKİRLER

  • "Lâ ilâe illallah"
  • "Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed"
  • "Estağfirullah"
  • "Sübhànallah"
  • "Elhamdülillâh"
  • "Allahu ekber"
  • "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm"
  • Peygamber Hz. Muhammed'e salat ve selam göndermek, Mevlid Kandili'nde sıkça yapılan bir ibadettir. Örnek olarak "Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammed" şeklinde bir dua ve salavat çekilebilir.
  • Günahları affetmek ve tövbe etmek için istigfar duası çekmek önemlidir.
  • "La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah" gibi tevhid duası çekmek, Allah'ın birliğini ve Hz. Muhammed'in peygamberliğini vurgulamak için önemlidir.

MEVLİD KANDİLİ ÇEKİLECEK TESBİHLER

  • 100 kere: Salevat-ı şerife,
  • 500 kere: Rabbena zalemna enfüsena ve in lem tağfir lena ve terhamna lenekûnenne minel-hasirin.
  • 100 kere: Salevat-ı şerife,
  • 100 kere: Salevat-ı şerife,
  • 500 kere: Rabbi enni messeniyed-durru ve ente erhamür-rahimin.
  • 100 kere: Salevat-ı şerife,
  • 100 kere: Salevat-ı şerife,
  • 500 kere: La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez-zalimin.
  • 100 kere: Salevat-ı şerife,
  • 100 kere: Salevat-ı şerife,
  • 500 kere: La havle ve la kuvvete illa billahil-aliyyil-azıym.
  • 100 kere: Salevat-ı şerife, okunur.

📿Tevhid Tesbihi: "Subhanallahi ve bihamdihi, Subhanallahil-azim" gibi tevhid zikirleri çekmek, Allah'ın birliğini ve yüceliğini ifade etmek için yaygın bir tercihtir.

📿Salavat Tesbihi: Peygamber Hz. Muhammed'e salat ve selam göndermek amacıyla "Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammed" şeklinde salavat zikirleri çekilebilir.

📿İstigfar Tesbihi: Günahlardan arınmak ve Allah'tan bağışlanma dilemek için istigfar tesbihleri kullanılabilir.

📿Allah'ın İsimlerini Zikretmek: Allah'ın güzel isimlerini anmak ve düşünmek için Allah'ın 99 ismini kullanarak tesbih çekmek tercih edilebilir.

📿Zikir Tesbihleri: Genel olarak zikir amaçlı kullanılan tesbihler, Mevlid Kandili'nde de kullanılabilir. Özellikle "La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah" gibi tekrarlanan zikirler yapılabilir.

📿Duha Suresi Tesbihi: Duha Suresi'ni okurken tesbih çekmek, Mevlid Kandili'nde yapılan bir uygulamadır.

📿Sadaka Tesbihi: Kandil gecelerinde sadaka vermek amacıyla bir tesbih kullanmak da yaygın bir uygulamadır. Her tesbih çekilişte bir sadaka taahhüt edebilirsiniz.

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