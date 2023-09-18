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MERKEZ BANKASI EYLÜL AYI FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI? - MB faiz kararı ne zaman açıklanacak?

MB EYLÜL FAİZ KARARI - Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında 21 Eylül Perşembe günü toplanacak ve aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Merkez Bankası bir önceki toplantıda politika faizini 750 baz puanlık artışla yüzde 25 düzeyine yükseltmişti.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2023 Pazartesi 11:54 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2023 Pazartesi 12:20
MERKEZ BANKASI EYLÜL AYI FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI? - MB faiz kararı ne zaman açıklanacak?
MB EYLÜL FAİZ KARARI - Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında 21 Eylül Perşembe günü toplanacak ve aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Merkez Bankası bir önceki toplantıda politika faizini 750 baz puanlık artışla yüzde 25 düzeyine yükseltmişti.

PPK BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI

TRTHaber'in haberine göre TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 500 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 250 ila 600 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 27,5 ile yüzde 30, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 35 ile 45 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36 oldu.

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