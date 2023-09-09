Haberler Haberler FAS'TA DEPREM SON DAKİKA! | Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem yaşandı! 100 yılın en büyüğü...

FAS'TA DEPREM SON DAKİKA! | Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem yaşandı! 100 yılın en büyüğü...

Fas'ta meydana gelen deprem milyonları sokağa döktü. Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü'nün açıklamasına göre 7 büyüklüğünde gerçekleşen depremin merkez üssü Marakeş, El Huz bölgesi olarak açıklandı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2023 Cumartesi 09:50 Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2023 Cumartesi 10:20
FAS'TA DEPREM SON DAKİKA! | Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem yaşandı! 100 yılın en büyüğü...

Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 900'e yakın kişi zarar gördü. Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü, ülkede 7 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Enstitü, 8 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün ülkenin kuzeyindeki Marakeş'in El-Huz bölgesi olduğunu belirtti.

Fas İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin pek çok kentinde hissedilen depremin ardından, Fas İçişleri Bakanlığı, Marakeş'te meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 632'ye yükseldiğini açıkladı. Marakeş, Azilal, Agadir, Varzazat ve Chichaoua'nın bulunduğu bölgelerde maddi manevi zarar meydana geldi.

Yerel kurumlar, emniyet güçleri ve sivil savunma ekiplerinin deprem nedeniyle oluşan zararın tespiti ve gerekli yardımın ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için tüm imkanlarını seferber ettiği vurgulanan açıklamada, vatandaşlar sakin olmaya ve paniğe kapılmamaya çağrıldı. Fas'taki kurtarma ekipleri yıkılan binaların enkazında kalanları kurtarmaya çalışıyor. Bu arada ekiplerin depremden sonra yolların hasar görmesi ve kapanması nedeniyle deprem bölgelerine ulaşmakta zorlandığı öğrenildi.

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