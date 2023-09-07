Haberler Haberler BARAJ DOLULUK ORANLARI | 7 Eylül 2023 İstanbul'da baraj doluluk oranı ne durumda?

BARAJ DOLULUK ORANLARI | 7 Eylül 2023 İstanbul'da baraj doluluk oranı ne durumda?

7 Eylül 2023 Perşembe günü İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 30'nu altında seyrediyor. Megakentte su sıkıntısı yaşanmaması için belediyeler her gün yeni bir önlem duyururken vatandaşlar da suyu boşa kullanmama konusunda sık sık uyarılıyor. Yalnızca Ömerli Barajı'nda su seviyesi yüzde 50'nin üzerinde ölçülürken 178,5 kilometrekarelik havza alanına sahip Pabuçdere Barajı'ndaki su miktarı ise yüzde 5,45 oldu. İşte 7 Eylül 2023 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2023 Perşembe 09:10 Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2023 Perşembe 09:20
BARAJ DOLULUK ORANLARI | 7 Eylül 2023 İstanbul'da baraj doluluk oranı ne durumda?

İSTANBUL BARAJLARI KRİTİK SEVİYEDE | İstanbul barajlarında doluluk oranı her geçen gün biraz daha azalıyor. En düşük su seviyesine sahip Pabuçdere Barajı'nda su miktarı yüzde 5,45 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 59,68 ile Ömerli Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 7 Eylül Perşembe günü yüzde 28,16 olarak ölçüldü.

💦6 EYLÜL 2023 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

6 Eylül Çarşamba günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 28,16 olurken barajlardaki doluluk oranı ise şöyle sıralandı:

🚿 Alibey Barajı: %15,71

🚿 Terkos Barajı: %13,96

🚿 Elmalı Barajı: %17,98

🚿 Darlık Barajı: %42,39

🚿 Ömerli Barajı: %59,68

🚿 Büyükçekmece Barajı: %6,76

🚿 Sazlıdere Barajı: %12,89

🚿 Istrancalar Barajı: %37,43

🚿 Kazandere Barajı: %10,32

🚿 Pabuçdere Barajı: %5,45

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