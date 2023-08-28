MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 28 Ağustos MasterChef All Star mavi ve kırmızı takım kaptanları belli oldu!

MasterChef 2023 All Star son bölümde haftanın yeni mavi ve kırmızı takım kaptanları ile takım üyelerini belirleyen kaptanlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan kritik müsabakada kazanan ismi öğrenmek isteyenler yoğun olarak MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Kritik kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı ESRA oldu ve mavi takım kaptanlığını kazandı.

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Mavi takım kaptanı olan Esra kırmızı takım kaptanı olarak ALİCAN'ı seçti.

MASTERCHEF MAVİ TAKIM

ESRA (Kaptan)

SERGEN

HASAN

DİLARA

TOLGA

TANYA

AZİZE

SEFA

KEREM

BATUHAN

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM ALİCAN (Kaptan)

TAHSİN

AYAZ

BARBAROS

KIVANÇ

GAMZE

SUNA

ÇAĞATAY

EDA

BARIŞ