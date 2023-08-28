MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 28 Ağustos MasterChef All Star mavi ve kırmızı takım kaptanları belli oldu!

MasterChef 2023 All Star son bölümde haftanın yeni mavi ve kırmızı takım kaptanları ile takım üyelerini belirleyen kaptanlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan kritik müsabakada kazanan ismi öğrenmek isteyenler yoğun olarak MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.
MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?
Kritik kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı ESRA oldu ve mavi takım kaptanlığını kazandı.
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?
Mavi takım kaptanı olan Esra kırmızı takım kaptanı olarak ALİCAN'ı seçti.
MASTERCHEF MAVİ TAKIM
ESRA (Kaptan)
SERGEN
HASAN
DİLARA
TOLGA
TANYA
AZİZE
SEFA
KEREM
BATUHAN
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM
ALİCAN (Kaptan)
ALİCAN (Kaptan)
TAHSİN
AYAZ
BARBAROS
GAMZE
SUNA
ÇAĞATAY
EDA
BARIŞ