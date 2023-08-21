Haberler Haberler DEPREM SON DAKİKA | Deprem mi oldu 21 Ağustos? - AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler

DEPREM SON DAKİKA | Deprem mi oldu 21 Ağustos? - AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler

Deprem felaketi ile her zaman iç içe olan ülkemizde son olarak yaşanan ve asrın felaketi olarak kabul edilen 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli sarsıntıların ardından vatandaşlar, gün içinde meydana gelen depremleri sıklıkla araştırıyor. 50 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 11 ilin yıkıcı ve tamiri güç hasar aldığı asrın felaketinin yaraları sarılırken etkileri de artçı depremlerle devam ediyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hazırladığı 21 Ağustos 2023 tarihli son depremler listesi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2023 Pazartesi 08:00 Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2023 Pazartesi 08:20
DEPREM SON DAKİKA | Deprem mi oldu 21 Ağustos? - AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler

DEPREM SON DAKİKA 21 AĞUSTOS | Deprem kuşağında yer alan ülkemiz, coğrafi konumu nedeniyle büyüklü küçüklü çok sayıda sarsıntıya maruz kalmaktadır. Son olarak Kahramanmaraş'ta art arda meydana gelen iki şiddetli depremden 11 il büyük ölçüde etkilenerek yıkıcı hasar almıştır. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Sıradağları gibi farklı fay hatlarında meydana gelen depremler, art arda ve yüksek şiddette yeni sarsıntıları doğuruyor. İşte son dakika deprem haberleri, 21 Ağustos deprem mi oldu? sorusunun cevabı ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

21 AĞUSTOS'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

NOT: Görsellerde 4.5 ve üzeri şiddete sahip depremler turuncu, 4.0 ve üzeri yeşil, 3.5 ve üzeri mavi, 3.0 ve üzeri şiddetteki depremler ise sarı renkle gösterilmiştir.

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