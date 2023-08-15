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DUS 2023 1. DÖNEM YERLEŞTİRME SONUÇLARI | ÖSYM DUS 1. Dönem yerleştirme sonucu sorgulama ekranı

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) 1. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin resmi internet sitesinde, sonuçların erişime açıldığı bilgisi verilirken arama motorlarında 'ÖSYM DUS 1. Dönem yerleştirme sonucu sorgulama ekranı' araştırması yapılıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2023 Salı 11:20 Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2023 Salı 11:40
DUS 2023 1. DÖNEM YERLEŞTİRME SONUÇLARI | ÖSYM DUS 1. Dönem yerleştirme sonucu sorgulama ekranı

DUS 2023 1. DÖNEM YERLEŞTİRME SONUÇLARI | Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı'nda 1. dönem yerleştirme sonuçları erişime açıldı. 4 Haziran 2023 tarihinde uygulanan 2023 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-DUS 1. Dönem) ile 2023 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nda (2023-STS Diş Hekimliği 1. Dönem 2 sorunun iptalinin ardından yerleştirme sonuçları belli oldu. İşte detaylar...

6 Temmuz 2023 tarihinde saat 11.00'de açıklanan DUS sonuçlarının ardından tercih yapan adayların tercih sonuçları erişime açıldı. Öte yandan Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan Temel Bilimler Testi 12 numaralı soru ile Klinik Bilimler Testi 18 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verildiği açıklandı. ÖSYM'nin konuyla iligli yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

ÖSYM DUS 1. DÖNEM YERLEŞTİRME SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

"1–7 Ağustos 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan 2023 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2023-DUS 1. Dönem) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 15 Ağustos 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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